MEB yaz okulu kaçıncı sınıflara açılacak? Yaz okulunda hangi dersler olacak? MEB açıkladı...
MEB yaz okulu kaçıncı sınıflara açılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler ve veliler tarafından merak edilen yaz okulu ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’den beklenen açıklama yapıldı. Peki, MEB yaz okulu kaçıncı sınıflara açılacak? Yaz okulunda hangi dersler olacak? MEB açıkladı...
MEB yaz okulu kaçıncı sınıflara açılacak? Yaz okulunda hangi dersler olacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim dönemi haziran ayında sona erecek. Öğrenciler yaz tatiline girecekler. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz okullarının hangi sınıflar için olacağı hakkında bilgi verdi. Peki, MEB yaz okulu kaçıncı sınıflara açılacak? Yaz okulunda hangi dersler olacak? MEB açıkladı...
MEB YAZ OKULU HANGİ SINIFLAR İÇİN AÇILACAK?
Bakan Özer, BİLSEM'lerle ilgili yeni bir duyuruyu paylaşmak istediğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bilim sanat merkezlerimiz, eğitim öğretim dönemi içerisinde özel yetenekli öğrencilerimizin yeteneklerini geliştirmeye katkı veren birimler. İlk kez bu yaz itibarıyla bilim sanat merkezlerinde sadece bilim sanat merkezine seçilmiş öğrenciler değil, 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar tüm öğrencilerimize yaz okulu açacağız. Yaz okulunda iki ders olacak, biri bilim ikincisi sanat... Okullar arasındaki imkan farklılıklarını azaltmak için kullandığımız bir mekanizma var, destekleme ve yetiştirme kursları. Artık bilim sanat merkezleriniz de destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında alıyoruz. Öğretmenlerimiz, bilim, sanat merkezindeki öğretmenlerimiz de bu kapsamda tüm öğrencilerimize yaz okullarında bilim ve sanat ile ilgili hazırlamış oldukları programı paylaşacaklar. Yani biz artık Milli Eğitim Bakanlığı olarak sadece akademik eğitim-öğretim yılına değil 12 aya bakacağız ve gençlerimizi hiç yalnız bırakmayacağız. Her zaman gençlerimizin akademik gelişimi, kültür, sanat, medeniyet bilinci Türkiye'nin nereye doğru gittiği, Türkiye'nin iddiaları hepsini kapsayacak, içselleştirerek şekilde her daim yanında olup her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz."
"BİLSEM'LERİN SAYISININ ARTIRILMASI ÇOK ÖNEMLİ"
TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler de Türkiye genelinde BİLSEM'lerin sayısının artarak 355'e ulaşmasının önemine işaret ederek, "Özel yetenekli gençlerimizin kabiliyetlerinin artırılması çok önemli. İlkokuldan başlayıp lise son ve üniversiteye kadar bu gençlerimiz kabiliyetlerini bu merkezlerde geliştirecekler." diye konuştu.
"Türkiye, yeniden ayağa kalktı, onun için bu tip merkezlere ihtiyacımız var, bunun için cevherlerimizi keşfedip yetiştirmemiz lazım." diyen İşler, bu merkezler sayesinde gençlerin geleceğe hazırlanacağını vurguladı.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu da BİLSEM'lerin zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik alanında destek eğitim vermek üzere faaliyet gösterdiğine işaret ederek, öğrencilerin 2'nci sınıftan 12'nci sınıfa kadar proje tabanlı eğitim imkanından yararlandığını dile getirdi.
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- MEB yaz okulu kaçıncı sınıflara açılacak? Yaz okulunda hangi dersler olacak? MEB açıkladı...
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