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MEB, matematik yaz okulları açacak

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 17.05.2022
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MEB, matematik yaz okulları açacak

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 4'üncü sınıftan 12'nci sınıfa kadar destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında tüm il ve ilçelerde matematik yaz okullarının açılacağını bildirdi.

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