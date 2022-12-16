Açıköğretim Lisesi sınavlarında kopya skandalı! 60 bin kişinin sınavı iptal edildi
Açıköğretim Lisesi birinci dönem sınavları kapsamında kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Sınavları iptal edilen öğrenciler iki yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.
Açıköğretim Lisesi (AÖL) birinci dönem sınavları kapsamında kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı iptal edildi. Sınavları iptal edilen öğrenciler iki yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak.
AÖL birinci dönem sınavları 9 Aralık'ta çevrimiçi olarak başlamıştı. Sınava giren öğrencilerin sınav anında başka ekrana geçtiği, ekranını veya sınav sorularını başkalarıyla paylaştığı belirlendi.
Bunun üzerine sınav hareketleri ve verileri üzerinden kopya çektiği tespit edilen 60 bin öğrencinin sınavı Gözlemciler Komisyonu tarafından iptal edildi.
Komisyon tarafından tüm sınavları iptal edilen öğrenciler iki yıl boyunca Merkezi Sistem Sınavları'na alınmayacak. Sınavlara yalnızca öğrenim çağı dışında olanlar girebilecek.
YAPTIRIMLAR MEVCUT
Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi yetkilileri, sınav sorularının bakanlığın izni ve bilgisi olmadan paylaşılmasının birtakım yaptırımları bulunduğunu vurguladı.
Bakanlık yetkilileri konuyla ilgili kanun içeriği hakkında şu bilgileri paylaştı:
"İlgili kanunun hükümleri gereğince, MEB tarafından yapılan sınavlarda, sınav sorularını ve bunların cevaplarını internet, sosyal medya ve benzeri gibi platformlarda paylaşan öğrenciler hakkında işlemler yapılmaktadır. Sınavda kopya girişiminde bulunan ve buna yardımcı olanlar 5 yıla kadar hapis ve para cezası talebiyle yargılanabiliyor. Sınav sorularını paylaşan öğrenci, sınavın yapıldığı tarihten itibaren 2 yıl süreyle Bakanlık tarafından yapılan ehliyet sınavları dahil hiçbir sınava başvuramıyor ve giremiyor."
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