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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Başarılı öğrenciler, meslek liselerini tercih etmeye başladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 18.07.2022
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Başarılı öğrenciler, meslek liselerini tercih etmeye başladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Ankara Fen Lisesi'ne yerleşen öğrencinin puanından daha yüksek puanı olan öğrenci, meslek lisesine gidiyor. Artık başarılı öğrenciler, meslek liselerini tercih etmeye başladı. Yani 28 Şubat sürecinin suyun akışını yatağından değiştirdiği süreci, biz tersine döndürmüş olduk" dedi.

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