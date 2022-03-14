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MEB, “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” başlattı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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MEB, “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” başlattı

Milli Eğitim Bakanlığınca okullar arası başarı ve imkan farklılıklarını azaltmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla “Temel Eğitimde 10 Bin Okul Projesi” hayata geçirildi. Proje için 3 milyar liralık bütçe ayrıldı.

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