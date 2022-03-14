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2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.03.2022 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022
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2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başvuru işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler heyecan içinde sınav tarihini beklemeye başladı. Sınava sayılı günler kala gözler sınav giriş yerlerine çevrildi. İşte, 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınavın yapılacağı yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesi ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele adlık. İşte, 2022 MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? MSÜ sınav giriş belgeleri ne zaman açıklanacak?

2022 MSÜ NE ZAMAN?

Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde yapılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 135 dakika sürecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafınan sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden 1-2 hafta öncesinde erişime açılıyor. Buna göre, 2022 MSÜ sınav yerlerinin önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

MSÜ sınav soru sayıları şu şekilde:

TÜRKÇE: (40 soru)

SOSYAL BİLİMLER
Tarih: (5 Soru )
Coğrafya: (5 Soru )
Felsefe: (5 Soru )
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (veya ilave Felsefe soruları): (5 Soru )

TEMEL MATEMATİK: (40 Soru)

FEN BİLİMLERİ
Fizik: (7 Soru )
Kimya: (7 Soru)
Biyoloji: (6 Soru)

MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak.

Sonuçlar, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden erişime açılacak.

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