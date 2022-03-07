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İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.03.2022
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İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı?

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenleniyor. İOKBS sınavlarına katılım sağlamak isteyenler detayları merak ediyor. İşte, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı?

İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavı 2022 başvuruları için araştırmalar devam ediyor. MEB tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN 2022?

Bakanlığın yayınladığı takvime göre İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Sınıflar ve Hazırlık Sınıfı) 2022/İOKBS, 04 Eylül 2022'de yapılacak. Sınavın başvuru tarihi daha sonra yayınlanacak başvuru kılavuzunda açıklanacak.

Geçtiğimiz yıl sınav 05 Eylül 2021'de yapılmış sınavın başvuru işlemleri ise 08-26 Şubat 2021 tarihlerinde alınmıştı.

BURSLULUK SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Mevzuatta belirtilen kayıt ve kabul şartlarını taşımak,

Ortaokullar, imam hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'incisınıflarında öğrenci olmak,

İlköğretim ve ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirmeyaptırımı/ cezası almamış olmak,d. Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içindebulunulan mali yılın Merkezî Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığıokul pansiyon ücretinin en azının 4 (dört) katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardanyoksun bulunmak. Ailenin 2020 senesi yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplammiktarın 2021 Mali Yılı için tespit edilen 16.080,00 (onaltıbinseksen) TL'yi geçmemesigerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2020 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır.

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