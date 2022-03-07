İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınavı 2022 başvuruları için araştırmalar devam ediyor. MEB tarafından her yıl düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi veli ve öğrencilerin gündeminde yer alıyor. İşte, İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2022 İOKBS bursluluk sınavı başvuruları başladı mı?