MEB SON DAKİKA: Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullara resmi tatil mi, yarım gün mü?

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatilinin bir önceki günü olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Dolayısıyla 31 Aralık tarihinde okullar tatil değildir.