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MEB SON DAKİKA: Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullara resmi tatil mi, yarım gün mü?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2021
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MEB SON DAKİKA: Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullara resmi tatil mi, yarım gün mü?

Yılbaşında okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2022 yılına sayılı günler kala öğrenciler yılbaşının olduğu gün olan 31 Aralık cuma gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayacak gece tüm dünyada coşkuyla karşılanacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan resmi tatiller takvimi bu süreçte merak ediliyor. İşte, yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullara resmi tatil mi, yarım gün mü?

Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullara resmi tatil mi, yarım gün mü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı gününde okulların resmi tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Bilindiği üzere 31 Aralık tarihi Cuma gününe denk geliyor. İşte, yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık Cuma günü okullara resmi tatil mi, yarım gün mü?

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşının (31 Aralık) Cuma gününe denk gelmesi tatil sorularını da akıllara getirdi fakat Türkiye'de resmi tatil 1 Ocak 2022 Cumartesi tarihinde uygulanacak. Çalışan vatandaşlar haftasonu ile birlikte 3 gün tatil yapabilecek.

Fakat 31 Aralık resmi tatil değildir.

31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için okullar tam gün eğitimine devam edecek.

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Yılbaşı tatilinin bir önceki günü olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir. Dolayısıyla 31 Aralık tarihinde okullar tatil değildir.

ARA TATİL NE ZAMAN?

24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak yarıyıl tatili sonrası ara tatil dönemi gelecek. Takvime göre milyonlarca öğrencinin dinlenme şansı yakalayacağı ara tatil 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 21 Ocak 2022 Cuma günü tamamlanacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek. Ardından ise ikinci ara tatil dönemi gelecek.

İkinci ara tatili ise 11 Nisan-15 Nisan 2022'de yapacak. İkinci dönem 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

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