e-sınav sonuçları: Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları...
e-sınav sonuçları: Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ehliyet almak için yazılı ve direksiyon sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. e-Sınav üzerinden duyurulan sonuçlar için detaylar yakından takip ediliyor. İşte, Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları...
Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Ehliyet alabilmek için sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yazılı sınavdan geçer not alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. İşte, Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları...
EHLİYET SINAV SONUÇLARI 2021 SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olan "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan ediliyor.
Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.
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- e-sınav sonuçları: Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları...
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