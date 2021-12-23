e-sınav sonuçları: Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları...

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Ehliyet alabilmek için sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yazılı sınavdan geçer not alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. İşte, Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI 2021 SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olan "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan ediliyor.