23 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri e-sınav sonuçları: Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları...

e-sınav sonuçları: Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.12.2021
ABONE OL
e-sınav sonuçları: Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları...

e-sınav sonuçları: Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ehliyet almak için yazılı ve direksiyon sınavına giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. e-Sınav üzerinden duyurulan sonuçlar için detaylar yakından takip ediliyor. İşte, Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları...

Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları için araştırmalar hız kazandı. Ehliyet alabilmek için sınava giren adaylar sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Yazılı sınavdan geçer not alan adaylar direksiyon sınavına girmeye hak kazanıyor. İşte, Ehliyet sınav sonuçları ne zaman açıklanır, belli oldu mu? 2021 Ehliyet sınav sonuçları...

EHLİYET SINAV SONUÇLARI 2021 SORGULAMA NEREDEN, NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen ehliyet sınavlarının sonuçları e sınav sonuç sorgulama sayfası olan "esinav.meb.gov.tr" adresinden ilan ediliyor.

Sınava katılan aday TC kimlik numarasını ve güvenlik kodunu yazdıktan sonra sonuç bilgisine ulaşabiliyor. 70 ve üzeri alan adaylar başarılı olarak kabul ediliyor. Yani 50 soru içerisinden 35 tanesini doğru yapanlar sınavı geçmiş oluyorlar. 35 doğrunun altında olanlar ise bir kez daha sınava girmek durumunda kalıyorlar.

EHLİYET SONUÇ SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

EHLİYET SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR, BELLİ OLDU MU?

Ehliyet sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklama geldiği anda detaylara yukarıda verdiğimiz link üzerinden ulaşabilirsiniz...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA