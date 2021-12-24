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AÖL 2022 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Lise 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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AÖL 2022 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Lise 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

AÖL 2022 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Lise sınav tarihleri merak ediliyor. 2021-2022 AÖL 2. dönem kayıtlarının ne zaman yapılacağı araştırılıyor. İşte, AÖL 2022 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Lise 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

AÖL 2022 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Lise 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. İşte, AÖL 2022 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Lise 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lise eğitime devam eden binlerce öğrenciyi ilgilendiren Açık Öğretim Lisesi kayıtları yakın zaman sonra başlayacak.

2021-2022 AÖL 2. dönem kayıt tarihleri henüz açıklanmadı.

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı iş takvimine göre, 2. Dönem İlk Kayıt ve Kayıt Yenileme İşlemleri 4 Ocak 2021 - 31 Ocak 2021 olarak belirlenmişti.

Bu yılını kayıtları kapsamında, kısa süre içinde sürecin başlayacağı tahmin ediliyor.

Bu hususta bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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