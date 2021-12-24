AÖL 2022 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Lise 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Açık lise öğrencileri tarih araştırmalarına devam ederken bir yandan da ilk kayıt ve kayıt yenileme işleminin nasıl yapılacağı hakkında bilgi almak istiyor. İşte, AÖL 2022 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Açık Lise 2. dönem kayıtları ne zaman başlayacak?

AÖL 2. DÖNEM KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt ve kayıt yenileme takvimi öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Lise eğitime devam eden binlerce öğrenciyi ilgilendiren Açık Öğretim Lisesi kayıtları yakın zaman sonra başlayacak.