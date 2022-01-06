EKPSS nitelik kodları nelerdir? 7302, 6512, 6225 nitelik kodu ne demek?
EKPSS nitelik kodları nelerdir? 7302, 6512, 6225 nitelik kodu arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Belirli bir oranda bedenen ya da zihnen engeli bulunan kişilerin giriş yapabildiği EKPSS tercihleri 14 Ocak itibariyle bitecek. Tercihlerini yapmak isteyen adaylar nitelik kodları hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu kodlar arasında öne çıkanlar 7302, 6512, 6225 oldu. Peki; 7302, 6512, 6225 nitelik kodu ne demek?
EKPSS nitelik kodları nelerdir? 7302, 6512, 6225 nitelik kodu ne demek? EKPSS tercih işlemlerinin başlamasıyla birlikte EKPSS nitelik kodları da arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. 5-14 Ocak 2022 tarihleri arasında alınacak tercih döneminin sonunda adaylar hangi kurumlara yerleştiğini öğrenecek. Peki; EKPSS nitelik kodları nelerdir? 7302, 6512, 6225 nitelik kodu ne demek?
EKPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Adaylar tercihlerini, 5-14 Ocak tarihlerinde yapabilecek. Tercih işlemleri, 14 Ocak saat 23.59'da sona erecek.
Tercih işlemleri, 2022-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel yapılacak.
EKPSS NİTELİK KODLARI NELERDİR?
Nitelik kodları, tercih yapacak adayların bazı şartları veya nitelikleri taşıması anlamına geliyor.
EKPSS NİTELİK KODLARI
7302 nitelik kodu sürücü belgesi ile ilgili bir koddur. Bu nitelik kodunda kişiler ellerinde bulunan sürücü ehliyeti sınıfına göre bazı yerlere atanırlar.
6512 nitelik kodu D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak anlamına gelmektedir
1101 nitelik kodunun açılımı cinsiyeti erkek olmak,
1103 nitelik kodunun açılımı ise cinsiyeti kadın olmak,
6205 MEB onaylı Aşçılık Sertifikası sahibi olmak.
6225 MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.
6251 MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.
6297 MEB onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.
6501 M Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6502 A1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6503 A2 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6504 A Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6505 B1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6506 B Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6507 BE Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6508 C1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6509 C1E Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6510 C Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
6511 CE Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS nitelik kodları nelerdir? 7302, 6512, 6225 nitelik kodu ne demek?
- ASHB 4175 personel alımı kadro dağılımı: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi ve şartlar
- Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşında? TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş biyografisi!
- Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar oldu? MSB ASAL bedelli askerlik parası ne kadar, kaç lira oldu?
- Kulüp 3. sezon çıkacak mı? Netflix dizisi Kulüp 3. sezon ne zaman çıkacak?
- 4.250 TL üstü maaş alana AGİ kalktı mı? AGİ 2022’de olacak mı? Bekara, evliye, çocukluya AGİ tablosu!
- MEB son dakika: Okullar yeniden kapanacak mı? Omicron kaynaklı vaka artışı sonrası uzaktan eğitim açıklaması!
- Camdaki Kız bugün var mı? Camdaki Kız 27. yeni bölüm neden yok, ne zaman yayınlanacak? Fragman çıktı mı?
- 2022 emekli maaşları: 2.000 TL üzeri maaş alan emekli ne kadar alacak? 2.169 – 2.277 – 2.386 TL maaşlar ne kadar oldu?
- ÖSYM takvimi: 2022 KPSS başvuru ne zaman? Ortaöğretim, ön lisans, lisans KPSS sınavı ne zaman yapılacak?
- Beklenen açıklama: 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Bedelli sınıflandırma sonuçları açıklandı mı?
- 6 Ocak evde bakım maaşı yatan iller! Evde bakım parası (maaşı) yattı mı?