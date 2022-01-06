EKPSS nitelik kodları nelerdir? 7302, 6512, 6225 nitelik kodu ne demek?

EKPSS NİTELİK KODLARI

7302 nitelik kodu sürücü belgesi ile ilgili bir koddur. Bu nitelik kodunda kişiler ellerinde bulunan sürücü ehliyeti sınıfına göre bazı yerlere atanırlar.

6512 nitelik kodu D1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak anlamına gelmektedir

1101 nitelik kodunun açılımı cinsiyeti erkek olmak,

1103 nitelik kodunun açılımı ise cinsiyeti kadın olmak,

6205 MEB onaylı Aşçılık Sertifikası sahibi olmak.

6225 MEB onaylı Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası sahibi olmak.

6251 MEB onaylı Doğalgaz Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.

6297 MEB onaylı Kalorifer Ateşçiliği Sertifikası sahibi olmak.

6501 M Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6502 A1 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6503 A2 Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.

6504 A Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.