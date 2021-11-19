MEB son dakika: Okullar uzaktan eğitime geçecek mi? 22 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? Ara tatil ne zaman bitiyor?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN UZAKTAN EĞİTİM KARARI

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinde değişikliğe gitti. 81 İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve valiliklere gönderilen yazıda evde eğitim hizmetinin velinin talebi ve özel hizmetleri kurulu kararı doğrultusunda evde yüz yüze yapılabileceği gibi uzaktan canlı ders olarak da yapılabilmesine ilişkin taleplerin Bakanlığa intikal ettiği vurgulandı.

Bu kapsamda evde eğitim hizmetinin covid-19 salgını süresince öğrenci velisinin talebi dikkate alınarak özel eğitim hizmetleri kurulunun kararı doğrultusunda evde yüz yüze veya uzaktan canlı ders olarak da yapılabileceği bilgisi paylaşıldı. İşte MEB tarafından gönderilen o yazı;