2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB burs sonuçları neden açıklanmadı?

İBB burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı için İBB bursuna başvuru yapan öğrenciler heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Eğitim öğretim dönemi içerisinde 3 taksit şeklinde ödenen burs için başvurular 5-22 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Peki, İBB burs sonuçları neden açıklanmadı? 2021 İBB genç üniversiteli burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

İBB BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021-2022 İBB burs başvuruları 22 Ekim'de sona erdi. Başvuru güncellemeleri ise geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Sonuçların açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 'gencuniversiteli.ibb.istanbul' adresi üzerinden duyurulacak. Ayrıca, öğrenciler İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecek.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 3 taksit halinde ödeniyor. İlk taksit 1200 TL, ikinci taksit 1000 TL ve üçüncü taksit ise 1000 TL olarak hesaplara yatırılıyor.