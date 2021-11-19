MEB SON DAKİKA: Okullar arası spor müsabakaları iptal mi, ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?

* Sadece devlet okulları değil, tamamını kapsayacak şekilde süreci yönetiyoruz. 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı. Vaka olan her sınıfa 14 gün ara verdirip geri açıyoruz.

* Bizde örneğin aşı zorunlu değil gönüllüğe dayalı. Bazı ülkelerde öğretmenler için aşı zorunlu. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okul kapatma yok, sınıf kapatma var.

* Bakan Koca'nın açıkladığı veriler, dünya ile paralel. Amerika'da yayınlanan veriler, aslında yüz yüze eğitim için olan kaygılar, beklenenin çok daha altında.