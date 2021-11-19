MEB SON DAKİKA: Okullar arası spor müsabakaları iptal mi, ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?
Okullar arası spor müsabakaları iptal mi, ertelendi mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinliklerin tedbir amaçlı iptal edildiği duyuruldu. Açıklamanın ardından veliler ve öğrenciler okullarda yüz yüze eğitime ara verilip verilmeyeceğini merak ediyor. İşte, Okullar uzaktan eğitime mi geçecek? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?
Okullar arası spor müsabakaları iptal mi, ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, resmi ve özel okullardaki tören, müsabaka, yarışma gibi etkinliklerin tedbir amaçlı iptal edildiği duyuruldu. İşte, Okullar uzaktan eğitime mi geçecek? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?
Bakanlığa bağlı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü'nün paylaştığı bilgileri işaret etti. Yetkililer yeni virüsün hızla yayıldığını belirtti.
Türkiye'deki ilgili makamlar tarafından gerekli koruma ve kontrol tedbirlerinin alındığı, bakanlığa bağlı okulların bilgilendirildiği ifade edildi.
Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Bu kapsamda virüsün etkilerinden korunmak amacıyla resmi ve özel okullarda, toplantı, çalıştay, sempozyum, , konferans, ödül töreni, spor müsabakası gibi sosyal etkinlikler tedbiren iptal edilmiştir" dedi.
Valilikler ve il milli eğitim müdürlüklerinden konuyla ilgili gerekli tedbirleri alması istendi.
OKULLAR UZAKTAN EĞİTİME Mİ GEÇECEK?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise geçtiğimiz haftalarda konu hakkında şu açıklamalarda bulundu.
* Sistem belli bir takvim içinde işliyor. Sorunlu sınıflar 14 gün ara verdi, sonra yeniden devam ettiler. Müdahale problemin olduğu yerde yapılacak. Vaka olan yerlerde ara veriyoruz.
* Sadece devlet okulları değil, tamamını kapsayacak şekilde süreci yönetiyoruz. 5 bin 900 kapatılan sınıf tekrar açıldı. Vaka olan her sınıfa 14 gün ara verdirip geri açıyoruz.
* Bizde örneğin aşı zorunlu değil gönüllüğe dayalı. Bazı ülkelerde öğretmenler için aşı zorunlu. Bizim geliştirdiğimiz sistemde okul kapatma yok, sınıf kapatma var.
* Bakan Koca'nın açıkladığı veriler, dünya ile paralel. Amerika'da yayınlanan veriler, aslında yüz yüze eğitim için olan kaygılar, beklenenin çok daha altında.
* Şu anda Amerika'da okulların yüzde 2'si kapalı. Şunu net olarak göstermek lazım, şu an toplumda en güvenli yerler okullar.
* Toplumda vakalar arttığı zaman bizim kapanan sınıflarımız da artıyor tabi. Virüs okulu seçmiyor. Önemli olan kurallara uymak.
* Negatife düşme sıklığı giderek artıyor. Kapanan sınıflar gün geçtikçe azalıyor. Türkiye'de kapanan sınıf oranları düşük. Toplumdaki artan vaka sayıları gecikmeli olarak yansıyor tabloya. Bu oran gittikçe düşüyor.
* Önemli olan açık olan okulların varlığını sürdürmesi. Öğrencilerin çoğu okulda kalabilmek için zorunluluk olmasına rağmen sorumluluk duyarak aşı olmuşlar.
* Şu andaki oranlarımız alarm verebilecek bir düzeye hiç ulaşmadı. Onun için tekrar söylüyorum: Okulları kapatmayacağız.
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- MEB SON DAKİKA: Okullar arası spor müsabakaları iptal mi, ertelendi mi? Okullarda yüz yüze eğitim bitiyor mu?
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