MEB son dakika duyurdu: Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
MEB son dakika duyurdu: Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. arı yıl tatili ne zaman başlayacak sorusu, Kasım ayı devam ederken öğrenci ve velilerin odaklandığı konulardan oldu. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sürerken ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler ilk ara tatil dönemine girdi. Ara tatil döneminde öğretmenler mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde aldı. İşte, Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sürerken ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler ilk ara tatil dönemine girdi. Ara tatil döneminde öğretmenler mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde aldı. Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. İşte, Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erdi.Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;
"Okullarımız tüm kademelerde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimle açılıyor. Yüz yüze eğitime katılım zorunlu olacak. Ancak yönetmelikte tanımlı mazereti olanlar, Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrenciler ve CovId-19 tanılı veya temaslı olan öğrencilerimiz okula gelmeden EBA-TV ve dijital platformlar üzerinden derslerini takip edebilecekler."
"Evden çıkması sağlığı açısından risk oluşturan ve buna dair sağlık kurulu raporu bulunan özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere rehberlik ve araştırma merkezlerince alınan "evde eğitim" kararı doğrultusunda ders yılı boyunca il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün planlamasıyla evde eğitim hizmeti verilecek ve bu öğrenciler mazeretli sayılacak.
Diğer taraftan Sağlık Bakanlığı e-nabız sistemindeki kronik hastalıklar listesinde yer alan hastalığa ait raporu olan öğrencilerle, koronavirüs hastası ya da temaslısı olduğu için tedavi veya karantina sürecinde olan öğrenciler de mazeretli sayılacak. Bu öğrenciler TRT EBA ve EBA dijital platformu aracılığıyla eğitime evde devam edecek."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB son dakika duyurdu: Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
- Bir dizi daha tepetaklak gitti! Reyting kurbanları zincirine takıldı! Bu kez o dizi için final iddiası...
- 2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL sınav tarihleri 2021-2022 açıklandı mı, belli mi? AÖL sınavları online mı, nasıl olacak?
- Çip krizi ne zaman biter? Arabalarda çip krizi ne zaman düzelir? Araba alacaklar dikkat...
- Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün? Aralık ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
- Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu...
- "Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?
- 2022 zamlı emekli maaşı tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...
- Hasan Yağal öldü, öldürüldü mü? Müslüme'nin dedesi cezaevinde öldürüldü mü?
- Sağlık Bakanlığı 30 bin personel alımı: 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuruları başladı mı, ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...