MEB son dakika duyurdu: Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, bitecek?

Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, bitecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim sürerken ilkokul, ortaokul ve liselerde öğrenciler ilk ara tatil dönemine girdi. Ara tatil döneminde öğretmenler mesleki gelişim eğitimini uzaktan eğitim şeklinde aldı. Yayınlanan programa göre birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi günü başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi. İşte, Yarı yıl tatili ne zaman 2021? Sömestr tatili ne zaman başlayacak, bitecek?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

1. dönem ara tatili 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım'da sona erdi.Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat'a kadar devam edecek.2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı;