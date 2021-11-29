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2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.11.2021
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2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF vize sınavları tamamlandı ve gözler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne çevrildi. Yüz binlerce kişi sınav sonrası soru ve cevaplara odaklanmış durumda. İşte, 2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF sınavının gerçekleşmesinin ardından soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, 2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF vize sınavları 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir. En son yapılan sınav 16 Nisan'da sona ermiş, ATA AÖF sonuçları 27 Nisan'da açıklanmıştı.

Güz Yarıyılı için sonuçlar daha açıklanmazken, ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den öğrenebilecekler. ATA AÖF sınav sonuçlarına https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

AÖF güz dönemi tüm sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti

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