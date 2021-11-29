2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖF vize sınavları tamamlandı ve gözler Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'ne çevrildi. Yüz binlerce kişi sınav sonrası soru ve cevaplara odaklanmış durumda. İşte, 2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF sınavının gerçekleşmesinin ardından soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, 2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ATA AÖF vize sınavları 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir. En son yapılan sınav 16 Nisan'da sona ermiş, ATA AÖF sonuçları 27 Nisan'da açıklanmıştı.
Güz Yarıyılı için sonuçlar daha açıklanmazken, ATA AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içinde erişime açılacağı tahmin ediliyor.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA
Sisteme kayıtlı olan öğrenciler sınav sonuçlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'den öğrenebilecekler. ATA AÖF sınav sonuçlarına https://obs.atauni.edu.tr/ adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.
AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AÖF güz dönemi tüm sınav oturumlarının tamamlanmasının ardından, AÖF sınav soruları ve cevap anahtarları bir kaç gün içinde Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden yayınlanacak.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
AÖF SINAV GEÇME NOTU KAÇ?
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- AÖL sınav tarihleri 2021-2022 açıklandı mı, belli mi? AÖL sınavları online mı, nasıl olacak?
- Çip krizi ne zaman biter? Arabalarda çip krizi ne zaman düzelir? Araba alacaklar dikkat...
- Hangisi TDK sözlüklerinde yer alan bir kelime değildir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu...
- Merkez Bankası toplantısı ne zaman, hangi gün? Aralık ayı faiz kararı açıklandı mı, belli mi?
- Hangisi bir liseden mezun olmuştur? Kim Milyoner sorusu...
- "Süt Kardeşler" adlı Yeşilçam filminde Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakterin süt kardeşi olan karakteri canlandıran oyuncu hangisidir?
- 2022 zamlı emekli maaşı tablosu! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? İntibak, 3 maaş avans, toplu sözleşme...
- Hasan Yağal öldü, öldürüldü mü? Müslüme'nin dedesi cezaevinde öldürüldü mü?
- Sağlık Bakanlığı 30 bin personel alımı: 10 bin sürekli işçi alımı 2021 başvuruları başladı mı, ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca...
- Emekli olmak isteyene müjde! 12 maaş fazla alma imkanı sağlanıyor! SGK'ya hemen başvuru yapanlar ise...
- Mustafa Cengiz öldü mü, neden öldü? Mustafa Cengiz kimdir, kaç yaşında? İşte Mustafa Cengiz'in son durumu...