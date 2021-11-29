2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖF sınavının gerçekleşmesinin ardından soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. İşte, 2021 AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı, açıklandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF vize sınavları 20 Kasım ve 21 Kasım tarihlerinde yapıldı. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde dört yanlış cevap bir doğru cevabı götürecek. Blok uygulama dersleri hariç, diğer derslerde ders başarı notuna ara sınav puanının katkısı %30, yarıyıl/yılsonu/bütünleme sınav puanının katkısı %70'tir. En son yapılan sınav 16 Nisan'da sona ermiş, ATA AÖF sonuçları 27 Nisan'da açıklanmıştı.