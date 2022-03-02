MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 9 günlük Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?
9 günlük Nisan ara tatili ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Okullarda yarıyıl tatilinin ardından gözler ikinci dönemin ara tatiline çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2021 2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönem çalışma takvimi yayımlandı. İşte, 9 günlük Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?
9 günlük Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatil süreci heyecanla bekleniyor. Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası yeni dönemde ara tatile girecekleri tarihi merak ediyor. İşte, 9 günlük Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlamıştı. 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
15 GÜNLÜK SÖMESTR TATİLİ NE ZAMAN YAPILDI?
Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlandı.
İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?
Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başladı ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erdi.
İkinci dönem ara tatili 11 Nisan'da başlayacak, 15 Nisan'da sona erecek.
İkinci dönem ara tatili: 11-15 Nisan
2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, ders zili 6 Eylül'de çaldı.
Birinci dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında gerçekleşti.
Yarı yıl tatili 24 Ocak-4 Şubat'ı kapsayacak.
2. dönem ara tatili 11-15 Nisan'da olacak. Karneler 17 Haziran 2022'de dağıtılacak.
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- MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 9 günlük Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?
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