MEB SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: 9 günlük Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?

9 günlük Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2021-2022 eğitim öğretim yılı ikinci dönem ara tatil süreci heyecanla bekleniyor. Öğrenciler, 24 Ocak'ta başlayan yarıyıl tatili sonrası yeni dönemde ara tatile girecekleri tarihi merak ediyor. İşte, 9 günlük Nisan ara tatili ne zaman? Okullarda ikinci ara tatil hangi tarihte başlayacak?