AÖL GİRİŞ EKRANI: Açıköğretim Lisesi sınavları ne zaman, online olacak mı? AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?
Açıköğretim Lisesi sınavları ne zaman, online olacak mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıköğretim şeklinde yürütülen lise eğitimine devam eden öğrenciler tarafından AÖL giriş ekranına erişim sağlanarak yapılacak olan online sınavlara ilişkin bilgiler merak ediliyor. İşte, Açıköğretim Lisesi sınavları ne zaman, online olacak mı? AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?
Açıköğretim Lisesi sınavları ne zaman, online olacak mı? AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıköğretim şeklinde yürütülen lise eğitimine devam eden öğrenciler tarafından AÖL giriş ekranına erişim sağlanarak yapılacak olan online sınavlara ilişkin bilgiler merak ediliyor. İşte, Açıköğretim Lisesi sınavları ne zaman, online olacak mı? AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle;
Açık Öğretim Kurumları 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Sınavları
01 Mart 2022 tarihi saat 09:30'dan - 10 Mart 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacaktır
Not-1: Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.
Not-2: Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.
Not-3: Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.
Not-4: Sınavın ilk günü yaşanabilecek yoğunluktan dolayı öğrencilerimizin, sınavın ilk günü değil de sınav takvimi içerisinde ilerleyen günlerde, özellikle hafta sonu sınav ekranlarına girmeleri daha uygun olacaktır.
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- AÖL GİRİŞ EKRANI: Açıköğretim Lisesi sınavları ne zaman, online olacak mı? AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?
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