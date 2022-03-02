YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2022 başvuruları hangi tarihte bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında öSYM tarafından gerçekleştirilecek üniversite sınavı için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Adaylar, Üniversite başvurularını ais.osym.gov.tr adresinden resmi olarak yapılabiliyor. İşte, YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2022 başvuruları hangi tarihte bitiyor? SON BAŞVURU TARİHİ...