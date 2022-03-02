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YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2022 başvuruları hangi tarihte bitiyor? SON BAŞVURU TARİHİ...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022
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YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2022 başvuruları hangi tarihte bitiyor? SON BAŞVURU TARİHİ...

YKS son başvuru tarihi ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2022 YKS başvuruları, adaylar için aktif duruma geldi. Üniversitelere yerleşmek için TYT ve AYT sınavlarına girecek olan öğrenciler, yerleştirmek puanlarına erişecekler. Başvuruda bulunacak adaylar süreci yakından takip ediyor. İşte, YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2022 başvuruları hangi tarihte bitiyor?

YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2022 başvuruları hangi tarihte bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 yılında öSYM tarafından gerçekleştirilecek üniversite sınavı için başvurular geçtiğimiz günlerde başladı. Adaylar, Üniversite başvurularını ais.osym.gov.tr adresinden resmi olarak yapılabiliyor. İşte, YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS 2022 başvuruları hangi tarihte bitiyor? SON BAŞVURU TARİHİ...

YKS BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

YKS başvuruları, 11 Şubat - 07 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını, 11 Şubat 2022 tarihinden itibaren elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 21.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından yapabileceklerdir.

YKS sınav başvuruları için ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı ve eğitim bilgisi bulunan bireyler, https://ais.osym.gov.tr adresinden başvurularını gerçekleştirecekler. Ancak fotoğrafı bulunmayan adaylar ise başvuru merkezlerine gidecekler.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Sadece TYT'ye girecek adaylar 115,00 TL, TYT ile birlikte AYT veya YDT'den herhangi birine girmek isteyen adaylar 230,00 TL, TYT, AYT ve YDT'nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 345,00 TL yatıracaklar.

YKS BAŞVURU KILAVUZU 2022

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, (ÖSYM) 2022 YKS üniversite başvurularına ilişkin kılavuzu yayınlandı.

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