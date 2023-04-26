İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sınav giriş ekranı ne zaman açılacak? AUZEF sınavları ne zaman, hangi tarihte? Online mı, yüz yüze mi?

AUZEF 2022-2023 yılı bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin tarihler araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrenciler sınav tarihlerini bir bir araştırmaya başladı. Aramam motorlarında, "AUZEF sınavları ne zaman, hangi tarihte?", "AUZEF sınavları online mı, yüz yüze mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...

2023 AUZEF SINAV TARİHLERİ

İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şöyle;

"Değerli Öğrencilerimiz, bugün yapılan Üniversite Senatosu'nda alınan karar çerçevesinde İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) 29 Nisan - 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır.

Sınava ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır."