İstanbul Üniversitesi Açıköğretim AUZEF sınav giriş ekranı ne zaman açılacak? AUZEF sınavları ne zaman, hangi tarihte? Online mı, yüz yüze mi?
AUZEF 2022-2023 yılı bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin tarihler araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrenciler sınav tarihlerini bir bir araştırmaya başladı. Aramam motorlarında, "AUZEF sınavları ne zaman, hangi tarihte?", "AUZEF sınavları online mı, yüz yüze mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
AUZEF 2022-2023 yılı bahar dönemi vize sınavlarına ilişkin tarihler araştırılıyor. İstanbul Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrenciler sınav tarihlerini bir bir araştırmaya başladı. Aramam motorlarında, "AUZEF sınavları ne zaman, hangi tarihte?", "AUZEF sınavları online mı, yüz yüze mi?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte detaylar...
2023 AUZEF SINAV TARİHLERİ
İstanbul Üniversitesi tarafından yapılan açıklama şöyle;
"Değerli Öğrencilerimiz, bugün yapılan Üniversite Senatosu'nda alınan karar çerçevesinde İÜ AUZEF 2022-2023 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı Ara Sınavı (Vize) 29 Nisan - 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır.
Sınava ilişkin detaylı bilgiler önümüzdeki günlerde paylaşılacaktır."
AUZEF SINAV GİRİŞ EKRANI
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Bahar dönemi ara sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.
Ara sınavlarda her bir ders için öğrencilere 20 adet çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi tanımlanacaktır.
Çevrim içi (Online) Sınav Sitemine giriş yaptıktan sonra karşınıza sınav kurallarını içeren bilgiler gelecek ve bunu onaylamanız istenecektir. Lütfen bu ekrandaki bilgileri çok dikkatli bir şekilde okuyunuz.
Sınava başladıktan sonra ekranda ilgili derse ait bir soru ve o soruya ait cevap seçenekleri gösterilecektir. Soruyu cevaplamak için cevap seçeneklerinden birini işaretleyip "Cevapla ve Sonraki Soru" butonuna tıklamanız gerekmektedir. Soruyu boş bırakmak isterseniz "Soruyu Boş Bırak" seçeneğini seçerek de sıradaki soruya geçebilirsiniz.
Sıradaki soruya geçtikten sonra işaretlenen seçeneğin değiştirilmesi veya kontrol etmek amacıyla önceki sorulara kesinlikle dönülemez. Boş bıraktığınız sorulara tekrar cevap veremeyeceğinizi unutmayınız.
Sınavın herhangi bir anında "Sınavı Bitir" butonuna basmanız halinde karşınıza bir uyarı ekranı gelecektir. Bu ekrandaki "Sınavımı Bitirmek İstiyorum" butonunu da onaylarsanız sınavınız sonlandırılır. Böyle bir durumda bir daha hiçbir koşulda ilgili dersin sınavına tekrar girilemez ve herhangi bir koşulda yeni bir sınav hakkı tanınamaz.
Sınav süresi tamamlandığında devam etmekte olduğunuz dersin sınavı otomatik olarak sistem tarafından sonlandırılır. Bu durumda sınav sonlandırılıncaya kadar sorulara verdiğiniz cevaplar değerlendirmeye alınır.
Online sınavlara internet bağlantısı olan ve soruları okuyabilmek için yeterli ekran büyüklüğüne sahip kişisel bilgisayarınız/tabletiniz veya cep telefonunuzdan girebilirsiniz. Meydana gelebilecek elektrik/internet kesintisi vb. sorunlardan fakültemiz sorumlu değildir. Gerekli tedbirleri almak öğrencinin sorumluluğundadır.
İnternet/elektrik kesilmesi vb. sorunlarla karşılaşmanız halinde eğer sisteme giriş hakkınız tükenmemiş ise aynı gün içinde sisteme tekrar girerek kalan sınav süresini kullanıp kalan sorularınızı cevaplayarak sınavınızı tamamlayabilirsiniz.
Sınavınıza tekrar girdiğinizde kullanacağınız süre, o dersin sınavı için size tanımlanan toplam süreden aynı dersin sınavına önceki girişte/girişlerde kullandığınız süre/süreler çıkarılarak hesaplanır.
Sınavınızı başlattıktan sonra tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme (F5 tuşuna basma) vb. işlemler yapmanız durumunda "Yaptığınız değişiklikler kaydedilmemiş olabilir." uyarısı gelecektir. Onay işlemini gerçekleştirirseniz sistemden çıkış yapabileceksiniz. Tüm öğrencilere 20 soruluk bir test için toplamda 3 giriş hakkı, 10 soruluk bir test için toplamda 2 giriş hakkı tanımlanmıştır. Bu haklarınızın tamamını kullandığınızda tarafınıza yeni bir hak verilmeyecek, o dersin sınavına tekrar giriş yapamayacaksınız. Bu nedenle sayfa üzerinde sadece sınavla ilgili aktiviteleri gerçekleştirerek sınavınıza devam ediniz.
AUZEF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 11 Mayıs 2023 Perşembe günü, Çevrim içi (Online) Sınav Sistemi https://esinav.istanbul.edu.tr/ üzerinden ilan edilecektir.
Ara sınav puanlarının açıklandığı tarihten itibaren 2 gün içinde "AUZEF Çözüm Merkezi" https://auzefcozum.istanbul.edu.tr/ üzerinden sınav sonuç itirazınızı iletebilirsiniz.
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