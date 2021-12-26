MEB son dakika: 2022 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?

LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 LGS sınavı ne zaman? soruları, liseye geçiş için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılında gerçekleştirilecek LGS sınavının tarihi açıklandı. Bakan Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınavı tarihini duyurdu. Peki, 2022 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...

2022 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2022 LGS sınavı, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.