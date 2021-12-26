MEB son dakika: 2022 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?
Son dakika... LGS sınavı ne zaman yapılacak? 2021-2022 eğitim öğretim yılı sonunda sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınav tarihi belli oldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, katıldığı bir canlı yayın programında eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bu gelişmelerin ardından LGS sınav tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
LGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2022 LGS sınavı ne zaman? soruları, liseye geçiş için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2022 yılında gerçekleştirilecek LGS sınavının tarihi açıklandı. Bakan Mahmut Özer, LGS kapsamında 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenecek merkezi sınavı tarihini duyurdu. Peki, 2022 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak? İşte haberin detayları...
2022 LGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022 LGS sınavı, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.
LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Hemen şunu belirtelim ki, 2022 LGS kılavuzu henüz yayımlanmadığı için başvuru tarihleri de belli olmadı. Ancak bir önceki yıl başvurular nisan ayında alınmıştı. Buna göre, 2022 LGS sınavı için başvuruların nisan ayı içerisinde alınması bekleniyor.
SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.
a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.
d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.
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