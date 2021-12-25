15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sözlü sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konuların başında geliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine alınacak binlerce öğretmen için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle İstanbul’a ağırlık verilecek atama döneminde başvurular 8 Ekim itibariyle sona ermişti. Ek öğretmen atama sonuçları için tarih bilgisi verildi. Peki; 15 bin öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sözlü sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak edilen konuların başında geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen atamasına ilişkin yaptığı açıklamada, bu yıl İstanbul'a öncelik verileceği müjdesini vermişti. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından öğretmenler atama tercihlerini yapacak ve hangi ile tayini çıktığını öğrenebilecek.
15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Öğretmen atama sonuçlarına ilişkin açıklama 27 Aralık'ta yapılacak. Açıklamanın ardından öğretmenler için tercih süreci başlayacak.
TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Sınav sonuçları ardından sonuçlara itiraz süreci 3-14 Ocak tarihleri arasında tamamlanmış olacak. Adaylar atama tercihlerini 21-26 Ocak 2022'de yapacak ve ardından atama sonuçları 31 Ocak 2022'de ilan edilecek.
7.500 ÖĞRETMEN İSTANBUL'A
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması ile ilgili "İnşallah 31 Ocak tarihinde bu öğretmenlerimizin atamalarını tamamlayacağız. Bu atamada ağırlığı 7 bin 500 yeni öğretmen ile İstanbul'a vereceğiz. Eğitimdeki; okul, öğretmen, sistem eksiklerini büyük ölçüde giderdiğimiz için inşallah bundan sonra artık enerjimizi kalitenin yükseltilmesine vereceğiz" dedi.
BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLDU?
2 bin 175 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 755 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği ve bin 302 kontenjanla okul öncesi öğretmenlik oldu. Öte yandan din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği için bin 30, ilköğretim matematik öğretmenliği için bin 1, İngilizce öğretmenliği için 857, rehberlik öğretmenliği için 804, matematik öğretmenliği için 733, fen bilimleri öğretmenliği için 702, Türkçe öğretmenliği için 698, Türk dili ve edebiyatı öğretmenliği için 501, beden eğitimi öğretmenliği için 39'u milli sporcu olmak üzere 390 kişilik kontenjan oluşturuldu.
Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan verildi.
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- 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
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