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Haberler Eğitim Haberleri 2024/1 YÖKDİL SINAVI SONUÇ EKRANI: ÖSYM 2024/1 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını açıkladı

2024/1 YÖKDİL SINAVI SONUÇ EKRANI: ÖSYM 2024/1 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını açıkladı

Giriş Tarihi: 11.05.2024
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2024/1 YÖKDİL SINAVI SONUÇ EKRANI: ÖSYM 2024/1 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını açıkladı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2024/1 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) sonuçları açıklandı. Adaylar, sınav sonuçlarına "sonuc.osym.gov.tr" adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler.

2024/1 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) sonucu açıklandı. T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınava katılan adaylar için sorgulama ekranını açtı. Adaylar ÖSYM sonuç sayfası üzerinden aday şifresi ile birlikte sonuçlarına kolayca ulaşabilecek.

2024/1 E-YÖKDİL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2024/1 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) Sonuçlarına sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz. Adaylar T.C. kimlik no ve aday şifresi ile sisteme giriş yapacak.

2024/1 E-YÖKDİL SINAVI SONUÇ EKRANI (ÖSYM)

SINAV DEĞERLENDİRMESİ

e-YÖKDİL sonuçları değerlendirilirken a yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YÖKDİL puanları hesaplanır.

Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.

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