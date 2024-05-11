2024/1 YÖKDİL SINAVI SONUÇ EKRANI: ÖSYM 2024/1 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını açıkladı

2024/1 Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (e-YÖKDİL) sonucu açıklandı. T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınava katılan adaylar için sorgulama ekranını açtı. Adaylar ÖSYM sonuç sayfası üzerinden aday şifresi ile birlikte sonuçlarına kolayca ulaşabilecek.