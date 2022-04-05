05 Nisan 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.04.2022
ABONE OL
AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Açıköğretim Lisesi sınav takvimini yayınladı. İşte, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL 3. dönem sınavları Açık Lise öğrencilerinin gündeminde yer alıyor. İşte, AÖL 3. dönem kayıt yenileme ne zaman başlıyor? Açık Lise sınav tarihleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2. dönem sınavları mart ayında tamamlandı.

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek 3. dönem Açık Lise sınavları temmuz ayında yapılacak.

MEB 2022 yılı sınav uygulama takvimine göre AÖL sınavlarının temmuz ayının kaçında yapılacağı henüz açıklanmadı.

AÖL SINAVLARI ONLINE MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan sınav takvimine göre AÖL sınavları e-Sınav olarak gerçekleştirilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA