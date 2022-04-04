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MEB 10 bin soruluk Nisan ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 04.04.2022
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MEB 10 bin soruluk Nisan ayı yardımcı kaynak paketini yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) her ay, 2’nci sınıftan 12’nci sınıfa tüm öğrencilerin derslerine ve sınava yönelik çalışmalarına destek sağlamak amacıyla hazırlanan yardımcı kaynak paketlerinin 7’ncisi, bugün paylaşıldı. Nisan ayı yardımcı kaynak destek paketinde 10 bin soru yer alıyor.

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