ATA AÖF kayıt yenileme ders seçimi sürecinde son viraja girildi. Atatürk Üniversites Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi ders seçiminde süreç tamamlanıyor. Materyal ücretini yatırarak ders seçimi yapacak olan öğrencilerin kısa sürede işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. ATA AÖF tarafından kayıtlar hakkında açıklama geldi. Peki, ATA AÖF materyal ücret yatırma son gün ne zaman? 2022 ATA AÖF kayıt yenileme ders seçimi ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

ATA AÖF 2021-2022 bahar dönemi ders kaydı yenileme işlemleri 20 Şubat'ta yani yarın sona erecek. ATA AÖF'e yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrenciler materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları ATA AÖF tarafından yapılacak.

Ara sınıf öğrenciler ise (2., 3. ve 4. sınıf) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklar.