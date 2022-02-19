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ATA AÖF materyal ücret yatırma son gün ne zaman? 2022 ATA AÖF kayıt yenileme ders seçimi ne zaman bitecek?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.02.2022 Güncelleme Tarihi: 19.02.2022
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ATA AÖF materyal ücret yatırma son gün ne zaman? 2022 ATA AÖF kayıt yenileme ders seçimi ne zaman bitecek?

ATA AÖF kayıt yenileme ne zaman bitiyor? Eğitimini açıköğretim üzerinden devam ettiren binlerce öğrencinin bahar dönemi kayıt yenileme sürecinde son viraja girildi. Atatürk Üniversitesi'nin açıköğretim fakültelerinde eğitim gören öğrencilerden henüz kayıt yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, ATA AÖF materyal ücret yatırma son gün ne zaman? 2022 ATA AÖF kayıt yenileme ders seçimi ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

ATA AÖF kayıt yenileme ders seçimi sürecinde son viraja girildi. Atatürk Üniversites Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) bahar dönemi ders seçiminde süreç tamamlanıyor. Materyal ücretini yatırarak ders seçimi yapacak olan öğrencilerin kısa sürede işlemlerini tamamlamaları gerekiyor. ATA AÖF tarafından kayıtlar hakkında açıklama geldi. Peki, ATA AÖF materyal ücret yatırma son gün ne zaman? 2022 ATA AÖF kayıt yenileme ders seçimi ne zaman bitecek? İşte haberin detayları...

ATA AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BİTİYOR?

ATA AÖF 2021-2022 bahar dönemi ders kaydı yenileme işlemleri 20 Şubat'ta yani yarın sona erecek. ATA AÖF'e yeni kayıt yaptıran 1. sınıf öğrenciler materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtları ATA AÖF tarafından yapılacak.

Ara sınıf öğrenciler ise (2., 3. ve 4. sınıf) kayıt yenileme için belirlenen tarihlerde materyal ücretlerini ödedikten sonra bahar yarıyılı ders kayıtlarını Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden kendileri yapacaklar.

Materyal ücretleri;

* Halkbank, Vakıfbank veya Ziraat Bankası şubeleri ve ATM'leri,
* İnternet Bankacılığı,
* Öğrenci Bilgi Sisteminden (OBS) online olarak ödenebilir.

ARA SINIF ÖĞRENCİLERİ DİKKAT!

* Başarısız olduğunuz ders veya dersleriniz varsa (FF olan) bu dersleriniz sisteme otomatik olarak aktarılacak ve mavi renkte olacaktır.

* Maksimum 10 ders, 30 kredi alabilirsiniz.

* Sizin seçtiğiniz dersler turkuaz renkte olacaktır. ATA AÖF tarafından onaylandıktan sonra mavi renge dönüşecek ve ders kayıt işleminiz tamamlanacaktır.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi vize sınavı 09-10 Nisan 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi final sınavı 28-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF BAHAR DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

2021-2022 ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 02-03 Temmuz 2022 tarihleri arasında yüz yüze yapılacak.

ATA AÖF 2020-2021 YILI MEZUNİYET ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

2020-2021 ATA AÖF mezuniyet üç ders sınavı 07 Ağustos 2021 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek.

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