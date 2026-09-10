Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce temel eğitim kademesinde matematik, Türkçe, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce, ortaöğretim kademesinde ise matematik, fizik, kimya, biyoloji, Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerine yönelik konu-soru dağılım tabloları hazırlandı.

DİĞER DERSLER İÇİN TABLOLARI ZÜMRELER HAZIRLAYACAK

Yayımlanan konu-soru dağılım tabloları, okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlarda esas alınacak. Okul genelindeki ortak yazılı sınavlarda ilgili sınıf/alan zümreleri, yayımlanan tablolarda yer alan senaryolardan birini belirleyecek ve sınavlar belirlenen senaryo doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından diğer derslere ait tablolar ise ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda il sınıf/alan zümrelerince, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi Müdürlüğünün görüşü alınarak hazırlanacak.

Bu derslerde okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavlar için kullanılacak konu-soru dağılım tablosu, ilgili sınıf/alan zümrelerince belirlenecek.

Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği doğrultusunda yürütülen bu uygulamayla, ortak yazılı sınavların öğretim programlarıyla uyumlu şekilde hazırlanması, sınavlarda şeffaflığın, kapsam geçerliğinin ve uygulama birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.