YÖK yeni program başlattı! 550 genç araştırmacı için doktora ile araştırma görevliliği bir arada
YÖK’ün yeni programıyla yapay zeka, siber güvenlik, bilişim teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemlerinde 550 genç araştırmacı yetiştirilecek. Adaylar doktora yaparken araştırma görevlisi olarak da çalışacak. Başvurular 8-22 Eylül 2026’da alınacak, sınav 28 Kasım’da yapılacak.
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin stratejik teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını artırmak için yeni bir program başlattı. Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı kapsamında genç araştırmacıların hem doktora eğitimi alması hem de bilimsel çalışmaların içinde yer alması hedefleniyor.
İLK YIL DÖRT STRATEJİK ALAN ÖNE ÇIKIYOR
Programın ilk yılında dört ana alanda genç araştırmacılar yetiştirilecek:
- Bilişim Teknolojileri
- Donanım ve Bilgisayar Sistemleri
- Siber Güvenlik
- Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler
Gençler, bu alanlarda doktora eğitimlerini Türkiye'nin saygın araştırma üniversitelerinde sürdürecek. Aynı zamanda araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Böylece öğrencilerin yalnızca ders ve tez sürecinde değil, doğrudan bilimsel üretimin içinde yer alması sağlanacak.
SADECE BİLGİSAYAR VE YAZILIM MEZUNLARI BAŞVURMAYACAK
Programın kapsamı bilgisayar ve yazılım bölümlerinden mezun olanlarla sınırlı tutulmayacak. İlan edilen doktora programlarının kabul şartlarını karşılayan farklı mühendislik alanlarından mezunların yanı sıra tıp, hukuk ve diğer disiplinlerden mezun adaylar da ilgili programlara başvurabilecek.
Bu sayede farklı uzmanlık alanlarından gelen bilgi ve deneyimin yapay zeka, siber güvenlik, bilişim teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleriyle bir araya getirilmesi planlanıyor. Örneğin hukuk alanındaki birikimin siber güvenlik veya yapay zeka çalışmalarına, tıp alanındaki uzmanlığın ise yapay zeka ve akıllı sistemlere yönelik araştırmalara katkı sunmasının önü açılabilecek.