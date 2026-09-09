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YÖK yeni program başlattı! 550 genç araştırmacı için doktora ile araştırma görevliliği bir arada

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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YÖK yeni program başlattı! 550 genç araştırmacı için doktora ile araştırma görevliliği bir arada

YÖK’ün yeni programıyla yapay zeka, siber güvenlik, bilişim teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemlerinde 550 genç araştırmacı yetiştirilecek. Adaylar doktora yaparken araştırma görevlisi olarak da çalışacak. Başvurular 8-22 Eylül 2026’da alınacak, sınav 28 Kasım’da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin stratejik teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını artırmak için yeni bir program başlattı. Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı kapsamında genç araştırmacıların hem doktora eğitimi alması hem de bilimsel çalışmaların içinde yer alması hedefleniyor.

YÖK’ün yeni programında ilk yıl 550 genç araştırmacının yetiştirilmesi hedefleniyor. (X)YÖK’ün yeni programında ilk yıl 550 genç araştırmacının yetiştirilmesi hedefleniyor. (X)

İLK YIL DÖRT STRATEJİK ALAN ÖNE ÇIKIYOR

Programın ilk yılında dört ana alanda genç araştırmacılar yetiştirilecek:

  • Bilişim Teknolojileri
  • Donanım ve Bilgisayar Sistemleri
  • Siber Güvenlik
  • Yapay Zeka ve Akıllı Sistemler

Gençler, bu alanlarda doktora eğitimlerini Türkiye'nin saygın araştırma üniversitelerinde sürdürecek. Aynı zamanda araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Böylece öğrencilerin yalnızca ders ve tez sürecinde değil, doğrudan bilimsel üretimin içinde yer alması sağlanacak.

Program kapsamında bilişim teknolojileri, siber güvenlik ve yapay zeka alanları öne çıkıyor. (A Haber Grafik Ekibi)Program kapsamında bilişim teknolojileri, siber güvenlik ve yapay zeka alanları öne çıkıyor. (A Haber Grafik Ekibi)

SADECE BİLGİSAYAR VE YAZILIM MEZUNLARI BAŞVURMAYACAK

Programın kapsamı bilgisayar ve yazılım bölümlerinden mezun olanlarla sınırlı tutulmayacak. İlan edilen doktora programlarının kabul şartlarını karşılayan farklı mühendislik alanlarından mezunların yanı sıra tıp, hukuk ve diğer disiplinlerden mezun adaylar da ilgili programlara başvurabilecek.

Bu sayede farklı uzmanlık alanlarından gelen bilgi ve deneyimin yapay zeka, siber güvenlik, bilişim teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleriyle bir araya getirilmesi planlanıyor. Örneğin hukuk alanındaki birikimin siber güvenlik veya yapay zeka çalışmalarına, tıp alanındaki uzmanlığın ise yapay zeka ve akıllı sistemlere yönelik araştırmalara katkı sunmasının önü açılabilecek.

Adaylara ilan edilen programlar arasından toplam 5 tercih yapma hakkı tanınıyor.Adaylara ilan edilen programlar arasından toplam 5 tercih yapma hakkı tanınıyor.

ADAYLARA 5 TERCİH HAKKI

Başvurular, YÖK'ün "Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Başvuru Sistemi" üzerinden yapılacak. Adaylar, ilan edilen doktora programları arasından en fazla iki farklı alandan toplam 5 tercih yapabilecek.

Başvuruda bulunacak adayların, tercih ettikleri doktora programlarının kabul koşullarını sağlaması gerekiyor.

Başvuru takvimi

Süreç
Tarih
Başvuruların başlangıcı
8 Eylül 2026
Son başvuru tarihi
22 Eylül 2026
Merkezi yazılı sınav
28 Kasım 2026
Sınavı yapacak kurum
ÖSYM

MERKEZİ SINAV 28 KASIM'DA

Başvuru sürecinin ardından adaylar merkezi yazılı sınava girecek. ÖSYM tarafından yapılacak sınavın tarihi 28 Kasım 2026 olarak belirlendi. Program kapsamında başarılı olan adaylar, doktora eğitimlerini araştırma üniversitelerinde sürdürürken aynı zamanda araştırma görevlisi olarak bilimsel çalışmaların içinde yer alacak.

Bu uygulamayla gençlerin araştırma kariyerine daha erken başlaması ve uzun vadeli projelerde deneyim kazanması hedefleniyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, programın uzun vadeli teknoloji kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti.YÖK Başkanı Erol Özvar, programın uzun vadeli teknoloji kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti.

HEDEF 10 VE 20 YIL SONRASININ TEKNOLOJİLERİNİ ÜRETMEK

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, programın Türkiye'nin uzun vadeli bilim ve teknoloji kapasitesinin güçlendirilmesi açısından önemli olduğunu belirtti. Özvar, günümüzde yalnızca teknolojiye sahip olmanın yeterli olmadığını, asıl ihtiyacın bu teknolojileri geliştirecek nitelikli insan kaynağını yetiştirmek olduğunu vurguladı.

Yapay zekadan siber güvenliğe, ileri bilgisayar sistemlerinden çip teknolojilerine kadar kritik alanlarda uzmanlaşmış bilim insanlarının yetiştirilmesini hedeflediklerini belirten Özvar, programın önümüzdeki 10 ve 20 yılın teknolojilerini geliştirecek araştırmacılara odaklandığını ifade etti.

Genç araştırmacıların uzun vadeli bilimsel çalışmalarda görev alması planlanıyor.Genç araştırmacıların uzun vadeli bilimsel çalışmalarda görev alması planlanıyor.

GENÇLERE ARAŞTIRMA KARİYERİNİN ÖNÜ AÇILIYOR

Program, doktora eğitimini araştırma göreviyle bir araya getirerek gençlere akademik kariyer açısından farklı bir imkan sunuyor.

Araştırmacılar bir yandan lisansüstü eğitimlerini sürdürecek, diğer yandan araştırma üniversitelerinin bilimsel ortamında çalışmaların parçası olacak. Böylece gençlerin bilgi üretmesi, araştırma deneyimi kazanması ve geliştirdikleri çalışmaların teknoloji ekosistemine aktarılması amaçlanıyor.

Prof. Dr. Özvar da bilimsel araştırmaya ilgi duyan, yeni teknolojiler geliştirmek isteyen ve akademik kariyer hedefleyen gençlere programa başvurma çağrısında bulundu.

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