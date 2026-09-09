Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Türkiye'nin stratejik teknoloji alanlarında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını artırmak için yeni bir program başlattı. Türkiye Stratejik Teknoloji İnsan Kaynağı Programı kapsamında genç araştırmacıların hem doktora eğitimi alması hem de bilimsel çalışmaların içinde yer alması hedefleniyor.

Gençler, bu alanlarda doktora eğitimlerini Türkiye'nin saygın araştırma üniversitelerinde sürdürecek. Aynı zamanda araştırma görevlisi olarak istihdam edilecek. Böylece öğrencilerin yalnızca ders ve tez sürecinde değil, doğrudan bilimsel üretimin içinde yer alması sağlanacak.

Program kapsamında bilişim teknolojileri, siber güvenlik ve yapay zeka alanları öne çıkıyor. (A Haber Grafik Ekibi)

SADECE BİLGİSAYAR VE YAZILIM MEZUNLARI BAŞVURMAYACAK

Programın kapsamı bilgisayar ve yazılım bölümlerinden mezun olanlarla sınırlı tutulmayacak. İlan edilen doktora programlarının kabul şartlarını karşılayan farklı mühendislik alanlarından mezunların yanı sıra tıp, hukuk ve diğer disiplinlerden mezun adaylar da ilgili programlara başvurabilecek.

Bu sayede farklı uzmanlık alanlarından gelen bilgi ve deneyimin yapay zeka, siber güvenlik, bilişim teknolojileri ve ileri bilgisayar sistemleriyle bir araya getirilmesi planlanıyor. Örneğin hukuk alanındaki birikimin siber güvenlik veya yapay zeka çalışmalarına, tıp alanındaki uzmanlığın ise yapay zeka ve akıllı sistemlere yönelik araştırmalara katkı sunmasının önü açılabilecek.