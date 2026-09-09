Başöğretmen adaylarında da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bulunmaması şartı aranıyor. Bunun yanında Başöğretmenlik Eğitim Programının tamamlanması gerekiyor.

Başöğretmenlikte ise temel şartlardan biri, öğretmenin halen uzman öğretmen olarak görev yapması. Ayrıca 31 Aralık 2026 itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıllık hizmet süresinin bulunması gerekiyor.

Kariyer basamakları başvuruları MEBBİS üzerinden bugün tamamlanacak.

20 YILLIK HİZMETİ OLANLARA AYRI DÜZENLEME

18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler için ayrıca bir düzenleme bulunuyor. Bu kapsamda, 31 Aralık 2026 itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte toplam 20 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, diğer koşulları da karşılamaları halinde başöğretmen unvanı alabilecek.

Bu adayların da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bulunmaması ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlaması gerekiyor.