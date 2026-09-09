MEBBİS'te son gün 9 Eylül! Uzman ve başöğretmenlik başvuruları için son fırsat
MEB’in kariyer basamakları takviminde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları için bugün son gün. Öğretmenler işlemlerini MEBBİS üzerinden tamamlayacak. Başvuru şartlarını taşıyan adayların süreci kaçırmaması gerekiyor.
Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı kariyer basamakları takvimi doğrultusunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürecinde kritik aşamaya gelindi. Başvurular için son gün 9 Eylül Çarşamba. Şartları karşılayan öğretmenlerin başvurularını bugün içinde tamamlaması gerekiyor.
UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacak öğretmenlerin öncelikle belirlenen hizmet süresi ve diğer koşulları taşıması gerekiyor. Başvuru süreci elektronik ortamda yürütülüyor.
Öğretmenler MEBBİS'e giriş yaptıktan sonra ilgili kariyer basamakları ekranından işlemlerini tamamlayacak. Başvurunun onay sürecinin de sistem üzerinden takip edilmesi gerekiyor.
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UZMAN ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR
- Halen öğretmen olarak görev yapmak.
- 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla öğretmenlikte en az 10 yıllık hizmet süresine sahip olmak.
- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak.
- Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak.
Bu şartları taşıyan öğretmenlerin, başvuru sürecinin yanı sıra eğitim programını da tamamlaması gerekiyor.