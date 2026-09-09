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MEBBİS'te son gün 9 Eylül! Uzman ve başöğretmenlik başvuruları için son fırsat

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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MEBBİS'te son gün 9 Eylül! Uzman ve başöğretmenlik başvuruları için son fırsat

MEB’in kariyer basamakları takviminde uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları için bugün son gün. Öğretmenler işlemlerini MEBBİS üzerinden tamamlayacak. Başvuru şartlarını taşıyan adayların süreci kaçırmaması gerekiyor.

Milli Eğitim Bakanlığının 2026 yılı kariyer basamakları takvimi doğrultusunda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sürecinde kritik aşamaya gelindi. Başvurular için son gün 9 Eylül Çarşamba. Şartları karşılayan öğretmenlerin başvurularını bugün içinde tamamlaması gerekiyor.

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularında bugün son gün. (A Haber Grafik Ekibi)Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularında bugün son gün. (A Haber Grafik Ekibi)

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uzman öğretmenlik için başvuruda bulunacak öğretmenlerin öncelikle belirlenen hizmet süresi ve diğer koşulları taşıması gerekiyor. Başvuru süreci elektronik ortamda yürütülüyor.

Öğretmenler MEBBİS'e giriş yaptıktan sonra ilgili kariyer basamakları ekranından işlemlerini tamamlayacak. Başvurunun onay sürecinin de sistem üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MEBBİS'te son gün 9 Eylül! Uzman ve başöğretmenlik başvuruları için son fırsat - 1

UZMAN ÖĞRETMENLİK İÇİN ARANAN ŞARTLAR

  • Halen öğretmen olarak görev yapmak.
  • 31 Aralık 2026 tarihi itibarıyla öğretmenlikte en az 10 yıllık hizmet süresine sahip olmak.
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak.
  • Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak.

Bu şartları taşıyan öğretmenlerin, başvuru sürecinin yanı sıra eğitim programını da tamamlaması gerekiyor.

Öğretmenlerin kariyer basamakları başvuruları 9 Eylül’de sona eriyor.Öğretmenlerin kariyer basamakları başvuruları 9 Eylül’de sona eriyor.

BAŞÖĞRETMENLİK İÇİN KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Başöğretmenlikte ise temel şartlardan biri, öğretmenin halen uzman öğretmen olarak görev yapması. Ayrıca 31 Aralık 2026 itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıllık hizmet süresinin bulunması gerekiyor.

Başöğretmen adaylarında da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bulunmaması şartı aranıyor. Bunun yanında Başöğretmenlik Eğitim Programının tamamlanması gerekiyor.

Başöğretmenlik şartları

  • Halen uzman öğretmen olarak görev yapmak.
  • 31 Aralık 2026 itibarıyla uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmet sahibi olmak.
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak.
  • Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamak.

Kariyer basamakları başvuruları MEBBİS üzerinden bugün tamamlanacak.Kariyer basamakları başvuruları MEBBİS üzerinden bugün tamamlanacak.

20 YILLIK HİZMETİ OLANLARA AYRI DÜZENLEME

18 Ekim 2024 tarihinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenler için ayrıca bir düzenleme bulunuyor. Bu kapsamda, 31 Aralık 2026 itibarıyla öğretmenlikte ve/veya uzman öğretmenlikte toplam 20 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, diğer koşulları da karşılamaları halinde başöğretmen unvanı alabilecek.

Bu adayların da kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının bulunmaması ve Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlaması gerekiyor.

Uzman öğretmenlik başvurularında 10 yıllık hizmet şartı aranıyor.Uzman öğretmenlik başvurularında 10 yıllık hizmet şartı aranıyor.

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

Başvuru sürecinin ardından eğitim aşaması geliyor. 2026 yılı Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programları 4 Eylül-18 Aralık 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Eğitimler, ÖBA (Öğretmen Bilişim Ağı) üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılacak. Programı tamamlamayan öğretmenler sertifika almaya hak kazanamayacak.

Bu nedenle yalnızca başvurunun yapılması yeterli olmayacak. Öğretmenlerin, kendileri için belirlenen eğitim programını da tamamlamaları gerekecek.

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