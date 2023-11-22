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MEB ortak sınav tarihleri belli oldu! 1. Dönem 2. Ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ortaokul, lise...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2023
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MEB ortak sınav tarihleri belli oldu! 1. Dönem 2. Ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Ortaokul, lise...

Ortaokul ve lise öğrencileri için heyecanlı bir dönemin ardından, 1. dönem 1. yazılı ortak sınavları tamamlandı ve sınav sonuçları açıklanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği ortak sınavların ilki geride kaldı. Öğrenciler, Kasım ayında gerçekleşen ara tatilin ardından dönemin son sınavlarına girecekler ve ardından sömestr tatiline kavuşacaklar. Peki 1. Dönem 2. Ortak sınavları ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Ara tatilin ardından öğrenciler, merakla bekledikleri 2. ortak sınav tarihini araştırıyor. Hazırlıklara şimdiden başlayan öğrenciler, birinci dönemin tamamlanmadan ikinci ortak sınava girecekler. Sınav sonuçları, gelişmiş bir bilgi sistemi olan e-Okul VBS üzerinden erişime açılacak. İşte detayları...

MEB 1. DÖNEM 2. ORTAK SINAV TARİHLERİ 2023

Okullarda 1. dönem 2. ortak sınavlar 1. dönem 2. sınavların aralık ayının son haftası ile ocak ayının ilk haftası gerçekleştirilecek. Öğrenciler 25 Aralık2023-5 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacak.

DERSLERDEN HER DÖNEM KAÇ SINAV YAPILACAK?

Derslerden bir dönemde iki sınav yapılacaktır. Ancak il sınıf/alan zümrelerince dönem başında gerekçesiyle birlikte karar alınması durumunda haftalık ders saat sayısı altı ve üzeri olan derslerde üçüncü bir sınav da yapılabilecektir. Üçüncü sınavın yapılıp yapılmayacağı, yapılacaksa ne zaman yapılacağı il sınıf/alan zümrelerince belirlenecektir.

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