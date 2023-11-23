24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Öğretmenler günü okul var mı, ders işlenecek mi?
24 Kasım'ın Öğretmenler Günü olması sebebiyle bu özel günün resmi tatil olup olmadığı ve okulların durumuyla ilgili soruların cevapları araştırılıyor. Peki, 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, okullar açık mı, ders var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
"24 Kasım yarın resmi tatil mi?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne yaklaşılmasıyla birlikte binlerce öğrenci ve veli, bu özel günde okulların tatil olup olmayacağını merakla araştırıyor. Resmi tatillerde okulların kapalı olması geleneği, Öğretmenler Günü için de geçerli mi sorularını beraberinde getiriyor. İşte haberin detayları...
ÖĞRETMENLER GÜNÜ 2023 NE ZAMAN?
Öğretmenler Günü 24 Kasım'da kutlanacak. Bu yıl 24 Kasım Cuma gününe denk geliyor.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESMİ TATİL Mİ?
Öğretmenler Günü her yıl Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün armağanı olarak 24 Kasım'da kutlanıyor.
Ancak resmi tatil günleri yasa, yönetmelik ve kararnamelerle belirleniyor. 24 Kasım için ise böyle bir karar bulunmuyor. Yani 24 Kasım Cuma günü örgün eğitim devam edecek.
2023 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
Yılbaşı: 1 Ocak 2023 Pazar
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi
Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 20 Nisan 2023 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. Gün: 21 Nisan 2023 Cuma
Ramazan Bayramı 2. Gün: 22 Nisan 2023 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. Gün: 23 Nisan 2023 Pazar
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- 24 Kasım Öğretmenler Günü resmi tatil mi, yarım gün mü? Öğretmenler günü okul var mı, ders işlenecek mi?
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