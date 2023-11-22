24 Kasım Cuma okul var mı, yok mu, resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ders işlenir mi, yarım gün olacak mı?
24 Kasım'a yaklaşırken, her yıl gündeme gelen bir konu olan Öğretmenler Günü, bu sefer de tatil mi sorusuyla ön plana çıkıyor. 24 Kasım, 1981 yılından beri coşkuyla kutlanıyor. Ancak, Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olup olmadığı konusu, veliler, öğrenciler ve çalışanlar tarafından merak ediliyor. Peki 24 Kasım Cuma okul var mı, yok mu, resmi tatil mi?
24 Kasım'ın resmi tatil olup olmadığı, Resmi Gazete'deki bilgilerle takip edilmekte. Öğretmenleri onurlandırmak amacıyla kutlanan Öğretmenler Günü bu yıl cuma gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi, bu anlamlı günü öğretmenlere duyulan sevgi ve minnetle taçlandırmak isteyenler çeşitli etkinliklerle bu özel günü kutlayacak. Peki 24 Kasım Cuma okul var mı, yok mu, resmi tatil mi? 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde ders işlenir mi, yarım gün olacak mı?
ÖĞRETMENLER GÜNÜ NE ZAMAN?
Türkiye'de her yıl 24 Kasım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. 24 Kasım 1928, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri'nin Başöğretmenliği"ni kabul ettiği gündür. Öğretmenler Günü ülkemizde 1981 yılından beri 24 Kasım'da kutlanır. Bu yıl 24 Kasım Öğretmenler Günü Cuma gününe denk geliyor.
2023 ÖĞRETMENLER GÜNÜ TATİL Mİ?
Öğretmenler Günü resmi tatil günleri arasında yer almıyor. Bu nedenle öğrenciler öğretmenleriyle bu özel günü okullarında kutlayabilecekler.
ÖĞRETMENLER GÜNÜ'NDE OKUL VAR MI?
24 Kasım Öğretmenler Günü'nün resmi tatil olmamasından dolayı okullarda ders işlenmeye devam edecek.
RESMİ GAZETE TATİL GÜNLERİ BİLGİSİ
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;
Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.
Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.
A) Resmi bayram günleri şunlardır:
1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.
2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.
3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.
B) Dini bayramlar şunlardır:
1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.
2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.
C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.
D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
Bu Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri; Cuma günü akşamı sona erdiğinde müteakip Cumartesi gününün tamamı tatil yapılır.
Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.
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