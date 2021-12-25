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MEB okullarının kütüphanelerindeki kitap sayısı 38 milyonu aştı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 25.12.2021
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MEB okullarının kütüphanelerindeki kitap sayısı 38 milyonu aştı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okulların kütüphanelerindeki kitap sayısının 38 milyonu aştığını söyledi. Bakan Özer, "Bir hafta sonra da 81 ilde kütüphanesi olmayan okul kalmayacak" dedi.

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