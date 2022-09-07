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MEB: Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 12 Eylül'den itibaren ödenecek

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 07.09.2022
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MEB: Öğretmenlerin öğretim yılına hazırlık ödeneği 12 Eylül’den itibaren ödenecek

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin 2022 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödeneceği bildirildi.

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