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MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması için tarih açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.04.2022
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MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması için tarih açıklandı mı?

MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, beklenen atamaların bu yıl yapılacağını belirtirken; eğitim fakültesi mezunu öğretmen adayları branş ve kadro dağılımı atama takvimi ile öğretmen ataması ön başvurularına yoğunlaştı. İşte, MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması için tarih açıklandı mı?

MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması için tarih açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet okullarında açık kadrolara yapılacak olan yeni öğretmen ataması için Bakan Özer'den açıklama geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer "Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" dedi. İşte, MEB öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Öğretmen ataması için tarih açıklandı mı?

ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, özel bir TV kanalında katıldığı 'Anadolu Soruyor' programında Covid-19 önlemlerinde yapılan değişiklikler ve öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bu yıl yapılacak öğretmen ataması için çalışmaların devam ettiğini de söyleyen Özer, "Öğretmen ataması yapacağız. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çok fazla gençlerimizi bekletmeden güzel haberleri paylaşırız. Şu an çok detaya girmiyorum ama 'atama olmayacak' spekülasyonunu ortadan kaldırmış olalım. Atama olacak" dedi.

Geçtiğimiz yıl öğretmen atama takvimi 2021 mart ayında ilan edilmişti. Bu yıl da atama takviminin nisan ayında açılması ön görülüyor. Ancak atama tarihi ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

ÖĞRETMEN ATAMASI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Atama takvimi ile beraber kadro ve branş dağılımı netlik kazanacak. Ocak ayında yapılan 15 bin öğretmen atamasında an fazla atama 2 bin 175 kişiyle sınıf öğretmenliği alanında oldu. Bin 755 kontenjan özel eğitim öğretmenliği, bin 302 kontenjan da okul öncesi öğretmenliğine ayrıldı. Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 110 alandan her biri için de kontenjan belirlendi.

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