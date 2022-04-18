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ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? YKS 2022 görev alma ve ücreti...

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ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? YKS 2022 görev alma ve ücreti...

ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na günler kala sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen, bina yöneticisi ve bina sınav sorumlusu olarak yer almak isteyen öğretmenlerin YKS sınav görevi ücreti hakkında detayları merak ediyor. İşte, ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? YKS 2022 görev alma ve ücreti...

ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na günler kala sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmen olarak yer almak isteyen öğretmenler görevli ücretlerini merak ediyor. İşte, ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? YKS 2022 görev alma ve ücreti...

YKS GÖREVLİ ÜCRETİ

Salon Başkanı: 317,35 lira

Gözetmen: 277,68 lira

Yedek Gözetmen: 238,01 lira

Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira

Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira

Bina Yöneticisi: 396,68 lira

Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira

ÖSYM SINAV GÖREVİ NASIL ALINIR?

ÖSYM sınav görevi almak için https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yaparak ÖSYM sınav görevlisi olmak için başvurabilirsiniz.

YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran

Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran

Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran

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