ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? YKS 2022 görev alma ve ücreti...
ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na günler kala sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen, yardımcı engelli gözetmen, bina yöneticisi ve bina sınav sorumlusu olarak yer almak isteyen öğretmenlerin YKS sınav görevi ücreti hakkında detayları merak ediyor. İşte, ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? YKS 2022 görev alma ve ücreti...
ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na günler kala sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmen olarak yer almak isteyen öğretmenler görevli ücretlerini merak ediyor. İşte, ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? YKS 2022 görev alma ve ücreti...
YKS GÖREVLİ ÜCRETİ
Salon Başkanı: 317,35 lira
Gözetmen: 277,68 lira
Yedek Gözetmen: 238,01 lira
Yardımcı Engelli Gözetmen: 396,68 lira
Bina Sınav Sorumlusu: 595,02 lira
Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 396,68 lira
Bina Yöneticisi: 396,68 lira
Bina Yöneticisi Yardımcısı: 317,35 lira
ÖSYM SINAV GÖREVİ NASIL ALINIR?
ÖSYM sınav görevi almak için https://gis.osym.gov.tr/Yetki/Giris üzerinden giriş yaparak ÖSYM sınav görevlisi olmak için başvurabilirsiniz.
YKS SINAVI NE ZAMAN?
ÖSYM, 2022 yılı sınav takvimini açıkladı. Buna göre 2022 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 18-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Temel Yeterlik Testi (TYT) 18 Haziran
Alan Yeterlik Testleri (AYT) 19 Haziran
Yabancı Dil Testi (YDT) 19 Haziran
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