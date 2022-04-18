ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na günler kala sınavda gözetmen, salon başkanı, yedek gözetmen ve yardımcı engelli gözetmen olarak yer almak isteyen öğretmenler görevli ücretlerini merak ediyor. İşte, ÖSYM YKS görevli ücreti ne kadar, kaç TL? YKS sınav gözetmen ücreti açıklandı mı? YKS 2022 görev alma ve ücreti...