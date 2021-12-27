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MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi

MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde görev alan öğretmenlerin yarıyıl tatilinde mazerete bağlı yer değişikliği takvimi geçtiğimiz günlerde yayınlanmıştı. Öğretmenler takvim için detayları merak ediyor. İşte, Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi...

Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile birliği, sağlık durumu, can güvenliği, engellilik ve diğer nedenler belirtilerek öğretmenler yer değişikliği başvurusunda bulunabiliyorlar. İşte, Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME 2022 BAŞVURU TAKVİMİ

MEB'in yayınladığı takvime göre 27 Aralık 2021 Pazartesi günü başlayacak başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 3 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 17:00'de sona erecek.

7 Ocak 2022 tarihinde yer değişikliği isteyen öğretmenler tercihleri alınmaya başlanacak. Tercih süreci ise 12 Ocak'ta sona erecek.

Öğretmenlerin atamaları 14 Ocak'ta yapılacak ve 21 Ocak'tan itibaren tebligat ile ilişik kesme işlemleri yapılabilecek.

BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

Başvurular, mazeretleri sebebiyle görev yerlerinden ayrılacak öğretmenlerin yerine atama yapılabilmesi bakımından, yer değiştirme takviminde belirtilen tarihler arasında iki aşamalı olarak alınacaktır.

Birinci aşamada, öğretmenler Elektronik Başvuru Formunu doldurarak mazeret durumuna göre atanmak istedikleri il ve ilçeyi seçerek başvuru formunu onaylatacaktır.

İkinci aşamada, öğretmenlerin atanmak istedikleri il ve ilçede alanlar itibarıyla öğretmen norm kadrosu boş bulunan eğitim kurumları ile öğretmenlerin tercihleri doğrultusunda yer değiştirmesi sebebiyle boşalması muhtemel eğitim kurumlarının listesi "personel.meb.gov.tr" internet adresinde yayımlanacaktır.

Birinci aşamada başvurusu onaylanan öğretmenler, atanmak istedikleri eğitim kurumu kodlarını, tercih önceliklerini dikkate alarak başvuru formuna yazacaklardır.

Tercih aşamasında boşalması muhtemel eğitim kurumu olarak ilan edilen; ancak atamalar sonucunda bunlardan norm kadrosu boşalmayan eğitim kurumlarını tercih eden öğretmenlerin bu tercihleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

Öğretmenler başvuru yapmadan önce atamaya esas hizmet puanı ve hizmet süresine ilişkin bilgilerini kontrol etmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede öğretmenler başvuru ve atamalarına etki edecek bilgilerini MEBBİS/Kişisel Bilgiler Modülünden inceleyerek varsa eksik bilgilerini güncelletmekle sorumludur.

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