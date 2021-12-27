MEB mazerete bağlı yer değiştirme takvimi: Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi

Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aile birliği, sağlık durumu, can güvenliği, engellilik ve diğer nedenler belirtilerek öğretmenler yer değişikliği başvurusunda bulunabiliyorlar. İşte, Öğretmen iller arası yer değiştirme 2022 başvuruları ne zaman? Öğretmen iller arası tayin 2022 takvimi

ÖĞRETMEN MAZERETE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME 2022 BAŞVURU TAKVİMİ

MEB'in yayınladığı takvime göre 27 Aralık 2021 Pazartesi günü başlayacak başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 3 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 17:00'de sona erecek.