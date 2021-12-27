aksis.istanbul.edu.tr: AUZEF öğrenci girişi ile sınav sonuçları sorgulama! 2021 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İÜ AUZEF) 2021-2022 güz dönemi final sınavı 18-19 Aralık'ta gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı final sınavının sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, aksis.istanbul.edu.tr AUZEF öğrenci girişi ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 AUZEF final sonuçları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18-19 Aralık'ta gerçekleştirilen AUZEF güz dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak, bir önceki sınavları incelediğimizde sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2021 AUZEF final sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.