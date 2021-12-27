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aksis.istanbul.edu.tr: AUZEF öğrenci girişi ile sınav sonuçları sorgulama! 2021 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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aksis.istanbul.edu.tr: AUZEF öğrenci girişi ile sınav sonuçları sorgulama! 2021 AUZEF final sonuçları açıklandı mı?

AUZEF öğrenci girişi ile sınav sonuçları nasıl öğrenilir? 2021-2022 AUZEF güz dönemi final sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İÜ AUZEF'te eğitimini sürdüren öğrenciler 18-19 Aralık'ta katıldıkları final sınavının sonuçlarını araştırıyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, aksis.istanbul.edu.tr AUZEF öğrenci girişi ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 AUZEF final sonuçları açıklandı mı? İşte haberin detayları...

AUZEF final sonuçları açıklandı mı? İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (İÜ AUZEF) 2021-2022 güz dönemi final sınavı 18-19 Aralık'ta gerçekleştirildi. Binlerce öğrencinin katılım sağladığı final sınavının sona ermesinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, aksis.istanbul.edu.tr AUZEF öğrenci girişi ile sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2021 AUZEF final sonuçları açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18-19 Aralık'ta gerçekleştirilen AUZEF güz dönemi final sınavı sonuçları henüz açıklanmadı. Ancak, bir önceki sınavları incelediğimizde sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklandığı görülüyor. Buna göre, 2021 AUZEF final sınavı sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, https://auzefsinav.istanbul.edu.tr internet adresinden ilan edilecek.

4 YANLIŞ 1 DOĞRUYU GÖTÜRÜR MÜ?

Açıköğretim programları sınavlarında dört yanlış cevap bir doğruyu götürürken, uzaktan öğretim programlarında başarı notu hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

AUZEF SINAV PUANI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli testlerde öğrencilerin ders sınav puanı, cevap optiklerinin optik okuyucular ile okunması sonucunda oluşturulur.

Açık öğretim programlarında;

Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap; kaç soruya yanlış cevap verdiği belirlenir ve sonra 20 soruluk bir test için her doğru cevap artı 5 puan; her yanlış cevap ise eksi 1,25 puan değeri ile çarpılıp toplanarak toplam ders sınav puanı elde edilir. (Öğrencinin şans başarısını (tesadüfi cevaplama) en aza indirmek için 4 yanlış 1 doğruyu götürür.)

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) – (Yanlış sayısı x 1,25) olarak hesaplanır.

Örnek hesaplama aşağıdaki gibidir;

Açıköğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir teste 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) - (3 x 1,25) = (75) - (3,75) = 71,25 olacaktır.

Açık öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavında en az 40 puan alması gerekir.

Uzaktan öğretim programlarında;

Öğrencilerin ders puanları hesaplanır iken Öğrencinin dersteki toplam soru üzerinden kaç soruya doğru cevap verdiği belirlenir ve 20 soruluk bir test için her doğru cevap 5 puan ile çarpılarak toplam sınav puanı elde edilir; yanlış cevaplar dikkate alınmaz.

Ders Puanı = (Doğru sayısı x 5) olarak hesaplanır.

Uzaktan öğretim programlarında 20 soruluk çoktan seçmeli bir testte 15-Doğru, 3-Yanlış, 2-Boş olarak cevap veren öğrencinin ders puanı;

Ders puanı = (15 x 5) = 75 olacaktır.

Uzaktan öğretim programlarında bir öğrencinin bağıl değerlendirmeye katılabilmesi için bitirme/bütünleme sınavlarında en az 50 puan alması gerekir.

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