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KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? 2022 KPSS sınav tarihleri duyuruldu...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? 2022 KPSS sınav tarihleri duyuruldu...

KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM 2022 takviminin açıklanmasının ardından KPSS sınav tarihi için detaylar belli oldu. Ön lisans, lisans, ortaöğretim, ÖABT, DHBT oturumları olarak bilinen KPSS için tarih sorgulamaları hızlandı. İşte, KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? 2022 KPSS sınav tarihleri duyuruldu...

KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak isteyenler KPSS sınavlarında ter döküyor. ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından KPSS tarihi belli oldu. İşte, KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? 2022 KPSS sınav tarihleri duyuruldu...

KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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