KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Devlet memuru olmak isteyenler KPSS sınavlarında ter döküyor. ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından KPSS tarihi belli oldu. İşte, KPSS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? 2022 KPSS sınav tarihleri duyuruldu...

KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.