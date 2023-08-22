"Okullar ne zaman açılacak 2023-2024? Anaokulu, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinin bitmesine 1 ay gibi bir zaman kala, okul öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim yılı takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023-2024? Anaokulu, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak?