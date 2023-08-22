Okullar ne zaman açılacak 2023-2024? Anaokulu, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak?
"Okullar ne zaman açılacak 2023-2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı takviminin Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından duyurulmasıyla birlikte, okulların açılacağı tarih belli oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023-2024? Anaokulu, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak?
"Okullar ne zaman açılacak 2023-2024? Anaokulu, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz tatilinin bitmesine 1 ay gibi bir zaman kala, okul öncesi hazırlıklarını tamamlamak isteyen öğrenciler, MEB tarafından yayımlanan yeni eğitim öğretim yılı takvimini araştırıyor. Peki, okullar ne zaman açılacak 2023-2024? Anaokulu, ortaokul, liseler hangi tarihte açılacak?
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi sonrasında okulların açılacağı tarih belli oldu.
Buna göre; Okullar 11 Eylül tarihinde açılacak ve yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.
2023-24 MEB EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi'ni paylaştı.
Buna göre, ilk ders zili 11 Eylül'de çalacak.
ARA TATİL TARİHLERİ
Takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Öğrenciler, 22 Ocak Cuma günü yarıyıl tatiline çıkacak. 5 Şubat'ta ikinci dönem başlayacak.
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.
Eğitim-öğretim yılı 14 Haziran'da tamamlanacak.
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