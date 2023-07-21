LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, bugün belli olacak mı? 2023 Lise tercih yerleştirme e-Okul MEB sonuç ekranı!
Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihlerinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, tercih sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya çevirdi. Sonuçlar açıklandığında adaylar resmi web sitesi veya E-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Bu süreçte, öğrencilerin ve ailelerin heyecanı giderek artıyor, umutla yeni eğitim hayatlarına adım atmak için sonuçları beklemeye devam ediyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...
LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Sonuçların duyurulmasının ardından öğrenciler, tercih sürecine odaklandı. Konuya ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Öğrenciler ve aileleri, sonuçları resmi web sitesi veya E-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. İşte merak edilenler...
LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Liselere Geçiş Sistemi tercih sonuçları MEB'in takvimine göre 24 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçların ilanının ardından nakil süreci de başlayacak.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.
LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.
Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.
KÜÇÜK YAŞ AVANTAJI
Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangisinin midesinin olup olmadığı bilim çevrelerinde tartışma konusudur?
- SICAKLAR NE ZAMAN BİTECEK? El Nino sıcakları ne kadar sürecek? Havalar ne zaman serinleyecek?
- Matematik dersi müfredatında yer alan "Mantık" ünitesinde öğretilen bilgilere göre, "Sabri vurursa gol olur" şeklindeki ifadenin "tersi" hangisidir?
- "Sporda elini becerikli bir biçimde kullanabilen kimse" hangisinin sözlük tanımıdır?
- Ankara'ya özgü süzme yoğurtla pekmez karıştırılarak yapılan ve genellikle tandır ekmeğine sürülerek yenen hangi adda bir tatlı vardır?
- Günümüzde Çin ve Hindistan'ın toplam insan nüfusu Dünya'daki toplam insan nüfusunun yaklaşık yüzde kaçını oluşturmaktadır?
- Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi maçı ne zaman? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu son dakika?
- ABD'de yapılan araştırmalara göre, 1990'da "10 ve üzeri sayıda yakın arkadaşı olduğunu söyleyenler" nüfusun yüzde 33'ünü oluştururken 2021'de bu oran kaç olmuştur?
- Evde bakım maaşı e-Devlet sorgulama ekranı! 20 Temmuz 2023 evde bakım maaşı yattı mı? İşte, güncel iller listesi...
- Sıcak havalarda yemeden önce 2 kez düşünün! Canan Karatay uyardı! Meğer yazın tükettiğimiz...
- MEB LGS tercih sonuçları sorgulama ekranı 2023! LGS tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- YKS CEVAP KAĞIDI SON DAKİKA 2023! TYT, AYT ve YDT aday cevapları erişime açıldı! ÖSYM son dakika!