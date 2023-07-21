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LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, bugün belli olacak mı? 2023 Lise tercih yerleştirme e-Okul MEB sonuç ekranı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.07.2023
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LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı, bugün belli olacak mı? 2023 Lise tercih yerleştirme e-Okul MEB sonuç ekranı!

Liseye Geçiş Sınavı (LGS) tercihlerinin sona ermesiyle birlikte öğrenciler, tercih sonuçlarını heyecanla bekliyorlar. Öğrenciler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan duyuruya çevirdi. Sonuçlar açıklandığında adaylar resmi web sitesi veya E-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. Bu süreçte, öğrencilerin ve ailelerin heyecanı giderek artıyor, umutla yeni eğitim hayatlarına adım atmak için sonuçları beklemeye devam ediyorlar. İşte konuya ilişkin detaylar...

LGS tercih sonuçları erken açıklanır mı sorusunun cevabı merak ediliyor. Sonuçların duyurulmasının ardından öğrenciler, tercih sürecine odaklandı. Konuya ilişkin detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Öğrenciler ve aileleri, sonuçları resmi web sitesi veya E-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler. İşte merak edilenler...

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Liselere Geçiş Sistemi tercih sonuçları MEB'in takvimine göre 24 Temmuz Pazartesi günü açıklanacak. Sonuçların ilanının ardından nakil süreci de başlayacak.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

23 Haziran 2023 tarihinde açıklanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınav sonuçları ardından gözler tercih işlemlerine çevrilmişti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan 2023 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu ile lise tercih tarihleri netleşti.

LGS tercih kılavuzuna göre, lise tercihleri 3-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak. İşlemler son gün saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yerleştirme sonuçları, 24 Temmuz 2023 tarihinde "meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek.

KÜÇÜK YAŞ AVANTAJI

Merkezi yerleştirme, sınavla öğrenci alan fen, sosyal bilimler liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezi sınav puanı üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yapılacak. Sınav puanının eşitliği halinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğüne, 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP) üstünlüğüne, 8'inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına, tercih önceliğine ve öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılacak.

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