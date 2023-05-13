"MEB İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB İOKBS başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınav tarihi MEB takvimi ile belli oldu. İlköğretim ve ortaöğretim (lise) kademesinde eğitim alan öğrenciler sınava girebilecek. Peki, MEB İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB İOKBS başvuru tarihleri açıklandı mı?