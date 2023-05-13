MEB İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB İOKBS başvuru tarihleri açıklandı mı?
"MEB İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İOKBS sınavı her sene İlköğretim 5,6,7,8. sınıf öğrencileri ile lise 9,10 ve 11’nci sınıf öğrencileri için düzenleniyor. Peki, MEB İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB İOKBS başvuru tarihleri açıklandı mı?
"MEB İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB İOKBS başvuru tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bursluluk sınav tarihi MEB takvimi ile belli oldu. İlköğretim ve ortaöğretim (lise) kademesinde eğitim alan öğrenciler sınava girebilecek. Peki, MEB İOKBS başvuruları başladı mı, ne zaman? MEB İOKBS başvuru tarihleri açıklandı mı?
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2023 Bursluluk sınavı başvuruları henüz başlamadı. Geçtiğimi sene İOKBS başvuruları 21 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı.
MEB tarafından bursluluk sınavı kılavuzunun yayınlanması ile başvuru takviminin de belli olması bekleniyor.
Başvuru işlemleri http://www.MEB.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecek. Ayrıca öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusu da yapabilecek.
2023 BURSLULUK SINAV TARİHİ
Milli Eğitim Bakanlığı 2023 yılı sınav uygulama takvimini yayınladı. Bursluluk sınav olarak da bilinen İOKBS 3 Eylül 2023 tarihinde düzenlenecek.
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