15 Mayıs yarın okul var mı? Salı günü okullar tatil mi? 15 -16 -17-18 -19 Mayıs ders işlenecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara...
"15-19 Mayıs arası okullar tatil mi?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri bugün saat 17:00 itibarıyla sona erdi. Oy kullanma işlemlerinin sona ermesinin ardından 15-19 Mayıs arası okulların tatil olup, olmayacağı merak ediliyordu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, binlerce öğrenciyi ilgilendiren konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte, detaylar...
"Salı günü okul var mı?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, tatil müjdesini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Son dakika açıklamaların ardından konuya dair detaylar merak konusu oldu. Peki, 15 Mayıs 2023 okullar var mı, tatil mi?
15 MAYIS OKULLAR TATİL Mİ?
15 Mayıs 2023 Pazartesi günü okullar tatil olacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Okulları sağlıklı bir şekilde bir sonraki güne hazırlamak için seçimin ertesi günü bir gün eğitime ara vereceğiz. Öğretmenlerimizi de idari izinli sayacağız." açıklamasında bulundu.
Buna göre; Seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs'ta okullar 1 günlük süreyle tatil ilan edildi.
16 MAYIS 2023 SALI OKULLAR VAR MI, TATİL Mİ?
16 Mayıs'ta okul tatili bulunmuyor. Öğrenciler yalnızca seçimden sonraki gün yani 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü tatil yapacak.
19 MAYIS'TA TATİL MÜJDESİ
Öte yandan önümüzde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı var. Spor Bayramı bu yıl Cuma gününe denk gelmektedir.
19 Mayıs resmi tatil olduğundan kamu kurumları başta olmak üzere İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için okullar tatil olacak. Öğrenciler 19 Mayıs Cuma günü okula gitmeyecek.
15-19 MAYIS HAFTASI OKULLAR TATİL Mİ?
15,16,17 ve 18 Mayıs günü eğitime ara verilip verilmeyeceği ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Fakat 15 ve 19 Mayıs günlerinde okullar tatil olurken, diğer günlerde eğitimin devam edeceği düşünülüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz…
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- 15 Mayıs yarın okul var mı? Salı günü okullar tatil mi? 15 -16 -17-18 -19 Mayıs ders işlenecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara...
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