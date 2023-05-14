15 Mayıs yarın okul var mı? Salı günü okullar tatil mi? 15 -16 -17-18 -19 Mayıs ders işlenecek mi? İstanbul, İzmir, Ankara...

15-19 MAYIS HAFTASI OKULLAR TATİL Mİ?

15,16,17 ve 18 Mayıs günü eğitime ara verilip verilmeyeceği ile ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Fakat 15 ve 19 Mayıs günlerinde okullar tatil olurken, diğer günlerde eğitimin devam edeceği düşünülüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz…