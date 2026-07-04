Sınavla öğrenci alan liselerde yeni kriterler: LGS tercihlerine etkisi olacak mı? MEB duyurdu

Milli Eğitim Bakanlığı, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde önemli değişikliklere gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle LGS puanıyla öğrenci alan okulların belirlenme süreci yeniden şekillendirildi. Akademik başarının yanı sıra proje, ulusal ve uluslararası başarılar ile iş birlikleri de değerlendirme kapsamına alındı.

MEB, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul eden liselere yönelik kriterleri ve başvuru takvimini yeniden düzenledi. Yeni yönetmelikle okul değerlendirme süreci daha kapsamlı hale gelirken, başvurudan onaya kadar tüm aşamalar belirli bir takvime bağlandı. Düzenleme, LGS ile öğrenci almak isteyen okulları ve bu okullarda uygulanacak değerlendirme sistemini doğrudan etkiliyor.

LGS ile öğrenci alan okulların değerlendirilmesinde akademik başarının yanı sıra yeni ölçütler de esas alınacak. (Görsel: A Haber)

LGS İLE ÖĞRENCİ ALAN OKULLAR İÇİN YENİ KRİTERLER

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle, merkezi sınav puanıyla öğrenci kabul edecek okulların değerlendirme sistemi güncellendi. Yeni dönemde yalnızca akademik başarı yeterli olmayacak. Okulların;

Proje ve program dışındaki faaliyetleri,

Ulusal ve uluslararası yarışmalardaki başarıları,

Alınan sertifika, tescil ve belgeler,

Paydaş kurumlarla yürütülen iş birlikleri

de değerlendirme sürecinde dikkate alınacak.

Merkezi sınav puanıyla öğrenci almak isteyen okullar için başvuru takvimi yeniden belirlendi. (Foto: A Haber)

BAŞVURULAR OCAK AYINDA YAPILACAK

Merkezi sınav puanıyla öğrenci almak isteyen aday okullar, başvurularını ocak ayında yapacak. Başvurular il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerine iletilecek. Böylece aday okullar için başvuru süreci yönetmelikte belirlenen takvime göre yürütülecek.

İL DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KURULACAK

Aday okulların değerlendirilmesi için il değerlendirme komisyonu oluşturulacak. Komisyon, valilik onayıyla il milli eğitim müdürünün görevlendireceği üyelerden oluşacak. Komisyonda okulun bağlı bulunduğu birimi temsilen bir il müdür yardımcısı veya şube müdürü ile iki eğitim müfettişi yer alacak.

İl değerlendirme komisyonu, aday okulları Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuzdaki ölçütlere göre inceleyecek. İnceleme sonunda değerlendirme raporu hazırlanacak.

Başvuru, değerlendirme ve onay süreçleri yönetmelikle belirlenen takvime göre yürütülecek. (Foto: AA)

TAKVİM YENİDEN DÜZENLENDİ

Yönetmelik değişikliğiyle, merkezi sınav puanıyla öğrenci almak isteyen okulların başvuru, değerlendirme ve onay aşamalarına ilişkin takvim yeniden belirlendi. MEB açıklamasına göre;

İl değerlendirme komisyonu , aday okullara ilişkin raporunu şubat ayı sonuna kadar il teklif komisyonuna sunacak.

, aday okullara ilişkin raporunu il teklif komisyonuna sunacak. İl teklif komisyonu , değerlendirmesini tamamlayarak raporunu mart sonuna kadar Bakanlığın ilgili birimine iletecek.

, değerlendirmesini tamamlayarak raporunu Bakanlığın ilgili birimine iletecek. Bakanlık tespit komisyonu ise aday okullara ilişkin mütalaalarını nisan ayı sonuna kadar tamamlayıp tekliflerini Bakan onayına sunacak.

ise aday okullara ilişkin mütalaalarını tamamlayıp tekliflerini Bakan onayına sunacak. Bakan onayı verilen okulların listesi ise en geç mayıs ayı sonuna kadar ilgili valiliklere bildirilecek.

LGS kapsamındaki okulların izleme ve değerlendirme çalışmaları koordineli şekilde sürdürülecek. (Foto: A Haber)

İZLEME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ EŞ GÜDÜMLE YÜRÜTÜLECEK

Düzenlemeyle merkezi sınav puanıyla öğrenci alan okulların izleme ve değerlendirme faaliyetlerine ilişkin esaslar da belirlendi.

İzleme ve değerlendirme çalışmaları, Bakanlık tarafından hazırlanan kılavuzdaki ölçütler esas alınarak yürütülecek. Süreç, ilgili genel müdürlüğün izleme ve değerlendirme daire başkanlığı koordinesinde, il teklif komisyonuyla eş güdüm içinde gerçekleştirilecek.

Yabancı uyruklu mezunlara talepleri halinde Türkçe ve yabancı dilde Anadolu lisesi diploması verilebilecek. (Foto: A Haber)

YABANCI UYRUKLU MEZUNLARA ANADOLU LİSESİ DİPLOMASI

Yönetmelik değişikliği, resmi ortaöğretim okullarından mezun olan yabancı uyruklu öğrencileri de kapsıyor. Buna göre yabancı uyruklu mezunlara, talepleri halinde düzenlenen diplomanın yanında Türkçe ve yabancı dilde düzenlenen Anadolu lisesi diploması da verilebilecek.