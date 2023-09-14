AÖL kayıtları ne zaman, bugün mü başlıyor? AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır 2023?

AÇIK LİSEYE GEÇİŞLE İLGİLİ KARAR

Yönetmelik ile millî sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.