AÖL kayıtları ne zaman, bugün mü başlıyor? AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır 2023?
Açık Öğretim Lisesi (AÖL) için yeni kayıt olma ve kayıt yenileme işlemleri için geri sayım başladı. Bu noktada binlerce öğrenci "AÖL kayıt yenileme ne zaman?" sorusunu gündeme taşıyor. Liseyi açıktan okumak isteyenler, AÖL kayıt yenileme işlemleri hakkında detayları merak ediyor. İşte, 2023 AÖL kayıt yenileme tarihleri...
AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt işlemleri için geri sayım başladı. Okulların eğitim öğretime başlamasının ardından AÖL kayıt yenileme işlemleri hakkında detaylar merak konusu oldu. İşte, açık lise kayıt yenileme tarihleri...
2023-2024 KAYIT OLMA VE KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?
2023-2024 Eğitim öğretim yılı için AÖL kayıt yenileme ve yeni kayıt olma işlemlşeri Eylül ayı son bulmadan yapılması planlanıyor. Henüz net bir tarih açıklanmadı.
AÖL kayıt yenileme tarihleri belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
AÇIK LİSEYE GEÇİŞ KALDIRILDI MI?
Açık liseye geçişler tamamane kaldırılmadı ancak kısıtlama getirildi. İstisnai durumlar dışında açık liseye geçiş yapılamayacak.
AÇIK LİSEYE GEÇİŞLE İLGİLİ KARAR
Yönetmelik ile millî sporcular, kaynaştırma öğrencileri, koruma kanunu kapsamındaki öğrenciler, şehit ve gazi çocukları, Bakanlıkça mazereti uygun görülenler ile yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrenciler gibi istisnalar dışında açık liseye nakil ve geçişler yapılamayacak.
AÖL YENİ KAYIT YENİLEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
AÖL ilk kayıt yapacak olanlar Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek işlemlerini gerçekleştirebilecek. Açıköğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenci; T.C. Kimlik Numarası ile T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası veya Türkiye Vakıflar Bankasına sınav katılım ücretini yatıracaktır. Sınav katılım ücretini yatıran aday öğrenci, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek ilk kayıt için gerekli evraklarını teslim edip ön kaydını yaptıracaktır.
AÖL KAYIT BELGELERİ NELER?
İlk Kayıt İçin Gerekli Evraklar
a) e-Okulda Kaydı Olan Öğrencilerden;
İlköğretimi tamamlayanlar, Ortaöğretim kurumlarının ara sınıflarından ayrılanlar, Ortaöğretim kurumlarından/bir yükseköğretim kurumundan mezun olanlar ile bir yükseköğretim kurumunda ayrılanlardan;
* Açık Öğretim Lisesine kaydının yapılmasını istediğine dair dilekçe,
* Ön cepheden ve son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
* T.C. Kimlik Numarasını gösteren belge istenir.
* Ayrıca sistem üzerinden alınan kayıt raporunu imzalamaları gerekmektedir. (18 yaşından küçük öğrencilerin kayıt raporu velileri tarafından imzalanacaktır).
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- AÖL kayıtları ne zaman, bugün mü başlıyor? AÖL kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır 2023?
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