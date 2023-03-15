meb gov. tr BİLSEM sınav sonuçları 2023 | BİLSEM sonuç duyurusu geldi! Bireysel değerlendirme ne zaman?
BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı arama motorlarında araştırılıyor. 2023 BİLSEM takvimi ile ilgili tüm detaylar belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sonuç ve değerlendirme sürecine ilişkin takvimi açıkladı. Peki BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman? İşte 2023 BİLSEM sınav ve bireysel değerlendirmelere ilişkin tüm detaylar...
BİLSEM sınav sonuçlarına ilişkin gelişmeler sıklıkla araştırılıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilerin becerilerini daha da geliştirmelerine olanak sağlıyor. Peki 2023 BİLSEM sonuçları ne zaman? Bireysel değerlendirme hangi tarihte gerçekleştirilecek?
BİREYSEL DEĞERLENDİRME SONUÇLARI NE ZAMAN İLAN EDİLECEK?
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması 14 Ocak 2023- 09 Nisan 2023 tarihlerinde tamamlanacak. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler ise 19 Nisan 2023 tarihinde ilan edilecek.
BİLSEM NEDİR?
Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.
BİLSEM ÖĞRENCİ 2023 TAKVİMİ
Takvim değişmeden önce MEB BİLSEM sınav tarihlerini duyurmuştu. Söz konusu sınav takvimi şöyleydi;
13 Şubat BİLSEM sınavı
14 Ocak 2023
09 Nisan 2023
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre ön değerlendirme uygulamalarına alınması
19 Nisan 2023
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilerin ilan edilmesi
24-28 Nisan 2023
İtiraz başvurularının alınması
02-05 Mayıs 2023
İtirazların değerlendirilmesi
24 Nisan 2023
05 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme randevularının oluşturulması
09 Mayıs 2023
Bireysel değerlendirme uygulamalarına alınacak öğrencilerin giriş belgelerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden yayımlanması
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Naci Görür peş peşe sıraladı ve ekledi! "9 şiddetinde gerçekleşebilir" Kayseri, Sivas, Erzincan ve Malatya özellikle... Büyük İstanbul depremi ne zaman olacak?
- Fenerbahçe-Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta? FB-Sevilla UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
- 700 bin işçi kulak kesildi! Geçici işçiye kadro tabloya eklendi! Bakan müjdeyi verdi! Taşeron, geçici, belediye şirket işçileri ve TYP...
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 15 Mart Gelinim Mutfakta puan durumu
- Torba yasa Bağkur affı kapsamda olacak mı? Torba yasada Bağkur tescil, 3600 kısmi emeklilik var mı?
- GSS BORÇ YAPILANDIRMA 2023 | GSS prim borcu affı nedir, kimlerin primi ödenecek? Başvurular ne zaman? Tarihler değişti!
- İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI TAKVİMİ! 2023 Sağlık Bakanlığı atama başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? 65-72 YAŞ! Uzman tabip, diş tabibi, eczacı...
- LGS MART AYI ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI! LGS ne zaman, hangi konular çıkacak? MEB yayımladı! 2023 Sözel, sayısal sorular...
- 3 damlası bile yetiyor! Salçadaki küflenmeyi ortadan kaldıran mucizevi yöntem! Bunu yaparsanız haftalarca saklayabilirsiniz!
- TOKİ Tuzla başvurusu kabul edilenler listesi! 2023 TOKİ İstanbul Tuzla kura sonuçları açıklandı mı? Silivri, Çatalca, Arnavutköy...
- Ramazan ayı ne zaman 2023? İlk oruç ne zaman, hangi gün tutulacak? İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ
- Evde bakım aylığı yatan iller listesi 2023! 15 Mart ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? e-devlet sorgulama ekranı