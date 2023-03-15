meb gov. tr BİLSEM sınav sonuçları 2023 | BİLSEM sonuç duyurusu geldi! Bireysel değerlendirme ne zaman?

BİLSEM sınav sonuçlarına ilişkin gelişmeler sıklıkla araştırılıyor. Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM), genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanımlanan öğrencilerin becerilerini daha da geliştirmelerine olanak sağlıyor. Peki 2023 BİLSEM sonuçları ne zaman? Bireysel değerlendirme hangi tarihte gerçekleştirilecek?