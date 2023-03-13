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LGS sınavı ne zaman 2023? Deprem bölgesinde LGS yapılacak mı, hangi illerde? Bakan Özer son dakika açıkladı!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023
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LGS sınavı ne zaman 2023? Deprem bölgesinde LGS yapılacak mı, hangi illerde? Bakan Özer son dakika açıkladı!

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Özer, LGS sınavı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitim-öğretimde değişiklikler yaşandı. LGS sınavına girecek olan öğrenciler araştırmalarını sürdürüyor. Bakan Özer'in açıklaması sonrası Liselere Geçiş Sınavı'nın deprem bölgesine dahil olan illerde yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Peki, LGS deprem bölgesinde yapılacak mı? İşte deprem bölgesi için LGS açıklaması...

Son dakika: LGS sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. LGS sınavı ile ilgili son dakika açıklaması Milli Eğitim Bakanı Özer'den geldi. Kahramanmaraş merkezl depremler nedeniyle deprem bölgesin LGS sınavının yapılıp, yapılmayacağı merak edilmeye başladı. Bakan Özer'in açıklaması sonrası binlerce öğrenci, Deprem bölgesinde LGS yapılacak mı, hangi illerde? sorusunu gündeme taşıdı. İşte, konuya dair son dakika gelişmeler...

DEPREM BÖLGELERİNDE LGS YAPILACAK MI?

Bakan Özer, LGS hakkında yapıtığı son dakika açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"LGS kapsamında 4 Haziran'daki merkezi sınav, deprem bölgesindeki iller dahil ülke genelinde yapılacak.Deprem nedeniyle OHAL ilan edilen 10 ilde kayıtlı olan öğrencilerimiz, istemeleri halinde diğer illerde sınava girebilecek."

2023 LGS NE ZAMAN?

Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Özer, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum." dedi.

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kılavuza göre, sınavın birinci oturumu Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturumu ise saat 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Merkezi sınav sonuçları 26 Haziran'da "https://www.meb.gov.tr" internet adresinde ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

20221-2022 öğretim yılında özel eğitim uygulama okulları ile bu okulun programlarının uygulandığı özel eğitim sınıfları hariç resmî, özel ve imam hatip ortaokullarının 8'inci sınıfında öğrenim gören tüm öğrenciler ile geçici eğitim merkezlerinde örgün ortaöğretim kurumuna kayıt olma şartını taşıyan 8'inci sınıf öğrencilerinin, Merkezî Sınav başvurusu Bakanlık tarafından yapılacak. Ancak, başvurusu merkezî olarak yapılacak bu öğrencilerin, sınava katılma zorunluluğu bulunmuyor.

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