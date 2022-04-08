Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) kılavuzunu yayımladı. 5, 6, 7, 8, Hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. Sınıflara yönelik olarak düzenlenen İOKBS sınavı için detaylar belli oldu. İşte, Bursluluk sınavı başvuruları başladı mı, ne zaman? İOKBS 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf bursluluk sınavı tarihi açıklandı mı?