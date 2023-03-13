MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak 2023? MEB-EKYS ne zamana ertelendi, iptal mi?
"MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2023-MEB-EKYS: Sınav Tarihi, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesine ilişkin ÖSYM'den duyuru geldi. Peki, MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak 2023? MEB-EKYS ne zamana ertelendi, iptal mi?
"MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak 2023? MEB-EKYS ne zamana ertelendi, iptal mi?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB-EKYS sınavı ileri bir tarihe ertelendi. ÖSYM'den "023-MEB-EKYS: Sınav Tarihi, Geç Başvuru Alınması ve Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi"ne ilişkin duyuru kapsamında yeni sınav tarihi ile geç başvuru tarihleri de açıklandı. Peki, MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak 2023? MEB-EKYS ne zamana ertelendi, iptal mi?
MEB-EKYS SINAVI NE ZAMAN?
5 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2023-MEB-EKYS), 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacaktır. 21 Mayıs 2023 tarihinde uygulanacak sınav için 11-13 Nisan 2023 tarihleri arasında geç başvuru alınacaktır.
Adaylar başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 13 Nisan 2023 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan 13 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde 2023-MEB-EKYS sınavı yapılmayacaktır. 2023-MEB-EKYS sınavına Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir. Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana ilinde; sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde; sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde sınava alınacaktır.
2023-MEB-EKYS sınavına başvuran tüm adaylar, 11-13 Nisan 2023 tarihleri arasında 13 Nisan 2023 tarihi saat 23.59'a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir.
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- MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak 2023? MEB-EKYS ne zamana ertelendi, iptal mi?
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