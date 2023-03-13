MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak 2023? MEB-EKYS ne zamana ertelendi, iptal mi?

ÖSYM Yönetim Kurulu'nun kararıyla Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illerinde 2023-MEB-EKYS sınavı yapılmayacaktır. 2023-MEB-EKYS sınavına Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde girmek için tercihte bulunan adayların, sınav merkezi tercihlerini güncellemeleri gerekmektedir. Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya sınav merkezlerinde sınava girmek için tercihte bulunan ancak belirtilen sürede sınav merkezi tercihini güncellemeyen adaylardan sınav merkezi Hatay olan adaylar Adana ilinde; sınav merkezi Kahramanmaraş olan adaylar Gaziantep ilinde; sınav merkezi Malatya olan adaylar Elazığ ilinde sınava alınacaktır.