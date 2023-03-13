ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"ALES geç başvuruları ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan alıyor. Her yıl 3 kez düzenlenen ALES sınavının bu yılki ilk sınavı için geri sayım başladı. 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında tamamlanan ALES başvurularının ardından, başvurularını yapamayan adaylar geç başvuru işlemlerini yapmaya başladı. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava kısa bir zaman kala başvurular 1 Mart'ta tamamlandı. Başvurularını tamamlayamayan kişiler ise geç başvuru işlemlerini yapmaya başladı. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
ALES/1 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınavı için tarih belli oldu.
Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.
ALES/1 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ
22 Şubat'ta başlayan ALES/1 başvuruları 1 Mart 2023'de sonlanmıştı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte geç başvuru tarihleri belli oldu.
Buna göre; ALES/1 sınavı geç başvuruları 10-13 Mart 2023 tarihinde yapılacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Geçici işçiye kadro ne zaman yasalaşacak? Geçici işçiye kadro Meclis'ten geçti mi?
- Sağlık Bakanlığı 2. personel alımı 2023 ne zaman yapılacak? Sağlık Bakanlığı 42.500 personel alımı branş dağılımı açıklandı mı?
- Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı kimdir, bulundu mu? Müge Anlı Yusuf Ferhat Avcı yakalandı mı?
- 25 yıl evli kalan ev hanımlarına 45-47 yaşında emeklilik! SGK'ya tek belge ile başvurmak kâfi! SSK kapsamında 1261 günü geçmeden...
- Eskişehir elektrik kesintisi son dakika ne zaman gelecek? 12 Mart Eskişehir elektrikler ne zaman gelir? OEDAŞ açıklama sayfası...
- 95. Oscar Ödül Töreni ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Oscar ödül töreni Türkiye'de yayınlanacak mı?
- Emekli Temmuz maaş zam hesapları değişti! Son veri güncelledi, emekliye en düşük 6.690 TL! %9.80 hesabı çıktı! 5.500, 6000, 7000 TL maaş...
- YARIN OKULLAR VAR MI, YOK MU? 13 Mart Pazartesi hangi illerde okullar tatil olacak? MEB ve Valilik açıklamaları...
- Başakşehir 0-2 Beşiktaş maç sonucu! Kartal deplasmanda 2 golle galip
- Hane başı destek ödemesi ne zaman yatacak? Mart ayı hane başı destek ödemesi yatan iller hangileri? Ziraat Bankası...
- HASTANE İŞ BAŞVURU EKRANI 2023 | 9 ilde Şehir Hastanesine 71 personel alınacak! En az ilkokul mezunu KPSS şartsız! İşte branşlar ve şartlar