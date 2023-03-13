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ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023
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ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"ALES geç başvuruları ne zaman bitecek?" sorusunun yanıtı sorgulanan alıyor. Her yıl 3 kez düzenlenen ALES sınavının bu yılki ilk sınavı için geri sayım başladı. 22 Şubat-1 Mart tarihleri arasında tamamlanan ALES başvurularının ardından, başvurularını yapamayan adaylar geç başvuru işlemlerini yapmaya başladı. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

"ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava kısa bir zaman kala başvurular 1 Mart'ta tamamlandı. Başvurularını tamamlayamayan kişiler ise geç başvuru işlemlerini yapmaya başladı. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?

ALES/1 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimi sonrasında yılın ilk ALES sınavı için tarih belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sınavı 16 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.

ALES/1 GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ

22 Şubat'ta başlayan ALES/1 başvuruları 1 Mart 2023'de sonlanmıştı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle birlikte geç başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre; ALES/1 sınavı geç başvuruları 10-13 Mart 2023 tarihinde yapılacak.

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