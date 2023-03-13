"ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sınava kısa bir zaman kala başvurular 1 Mart'ta tamamlandı. Başvurularını tamamlayamayan kişiler ise geç başvuru işlemlerini yapmaya başladı. Peki, ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?